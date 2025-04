Exfiscal Barbosa se despachó contra Petro por supuesta defensa de miembros del Tren de Aragua: “No me equivoqué al proteger al país”

El exfiscal Francisco Barbosa no tuvo piedad del presidente Gustavo Petro en sus declaraciones - crédito Luisa González/REUTERS y Colprensa

Las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que reveló que el presidente de la República, Gustavo Petro, habría defendido a los miembros de la temida organización criminal del Tren de Aragua, al mencionar que el primer mandatario en este sentido habría propuesto darles “amor” a sus integrantes, siguen causando una fuerte polémica en las redes sociales.

Entre las múltiples críticas se destaca la del exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, que en sus redes sociales, como exdirector del organismo de investigación judicial que se encargó de imputar a varios de los miembros de esta estructura delicuencial, lamentó las palabras del jefe de Estado. Pese a que Petro se ha empeñado a rechazar lo dicho por la funcionaria extranjera, tras su visita a Bogotá.

“A ningún Colombiano se le ocurriría, decirle a un alto funcionario de los EE. UU. que es amigo de los carteles mafiosos. Menos yo que logré descubrir sus nexos, con nombre propio, con la política colombiana”, expresó el jefe de Estado en su más reciente mensaje sobre este delicado asunto, emitido el lunes 7 de abril de 2025, a través de las redes sociales, en las que ha intentado sacudirse de la polémica.

El encuentro, que se llevó el jueves 27 de marzo, y en el que también participaron la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, y el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, parecía haberse desarrollado con normalidad. No obstante, las afirmaciones de Noem, en entrevista a un medio de derecha de EE. UU., provocaron una dura reacción del Gobierno nacional en sus canales diplomáticos.

“Empezó con él criticando a nuestro gobierno durante aproximadamente media hora y hablando de cómo se malinterpreta a los miembros del Tren de Aragua, que en realidad solo eran personas que necesitaban más amor y comprensión. Habló de cómo algunos de los miembros del cártel eran sus amigos”, expresó Noem, en afirmaciones que no tardaron en ser desmentidas por el Ejecutivo colombiano.

Frente a esto, el propio Petro decidió aclarar lo que había mencionado. “El amor acaba la violencia, Kristi, eso lo enseñó Jesús hace mucho tiempo No sé por qué usted dice que dije que tenía amigos en el tren de Aragua o en los carteles, espero que sean infundios de medios, o amigos de la mafia que quieren que Colombia y EEUU no se hablen, nunca he conocido un solo miembro de carteles en toda mi vida”, afirmó.

La dura reacción del exfiscal Barbosa a Gustavo Petro

En medio de esta fuerte controversia, el exfiscal General se refirió a lo sucedido. Y con un vehemente mensaje en su perfil de X, puso de paralelo lo que sería, según él, el trabajo del presidente por aparentemente proteger a los miembros del Tren de Aragua, y su papel como jefe de la Fiscalía para combatir su accionar delictivo; motivo por el cual adjuntó un artículo periodístico en el que se registran actuaciones en Cali.

“Mientras Petro le daba amor y comprensión a los delincuentes, nosotros desde la Fiscalía los hacíamos condenar por delitos aberrantes. Aquí la Corte Suprema de Justicia ratifica una sentencia contra un individuo que, en el mal llamado estallido social, amenazó con armas de fuego a una familia en Cali. Insiste la Corte en las limitaciones al derecho de protesta y la imposibilidad de su abuso”, afirmó Barbosa.

Y dijo, teniendo en cuenta estas dificultades, que no se equivocó como fiscal General al proteger al país de los delincuentes. “Colombia volverá a ser protegida a partir del 2026”, reiteró Francisco Barbosa en su publicación, al hacer énfasis en el fallo de la Corte Suprema en el que se determina la “línea” entre la protesta social y la comisión de delitos, publicado por El Tiempo.

El exfiscal, del que se presume que sería candidato presidencial en las elecciones que se avecinan, aunque todavía no lo ha confirmado a la opinión pública, hizo así énfasis en la manera en la que, desde su óptica, Petro sigue errando las estrategias para combatir la delincuencia en el país. No de otra forma se entendería la manera en la que, según Noem, el presidente de la República estaría defendiendo criminales.