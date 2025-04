Pablo Hernán Sierra negó haber sido amenazado por Álvaro Uribe y que cause problemas a los testigos: “Tengo que ser honesto con esto”

Pablo Hernán Sierra indicó que nunca ha sido intimidado por el líder del partido Centro Democrático - crédito @prensapaloq/X

El jueves 3 de abril de 2025 comenzó en la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá el día 21 del juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

Durante la audiencia rindió testimonio Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, ex jefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tuvo duros encuentros con la defensa del exmandatario y la jueza Sandra Heredia.

Luego del cruce de palabras, Reinaldo Villalba, abogado del senador de la República por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, sugirió que el expresidente Uribe pueda llegar a causar problemas de seguridad a testigos en el proceso.

A pesar de las declaraciones, el exparamilitar indicó que nunca ha sido intimidado por el líder del partido Centro Democrático durante el proceso judicial anterior, ni en este en el que es testigo.

“La verdad tengo que ser honesto, yo nunca he sido amenazado por el presidente Uribe Tengo que ser honesto con esto”.

De igual manera, el hombre, que es considerado uno de los testigos clave del caso por haber sido mencionado en siete ocasiones por la Fiscalía General de la Nación, habló sobre su conexión con Cepeda y los acercamientos que tuvieron en 2011.

Según su testimonio, él buscó al entonces representante a la Cámara para que su caso fuera de conocimiento de Human Rights Watch. De esa manera, garantizar su protección dentro del centro penitenciario en el que se encontraba recluido.

“Yo estaba hablando del hombre más importante de Colombia en los últimos 50 años”, precisó el ex comandante paramilitar del Bloque Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Incluso, tildó a Iván Cepeda como el supuesto “enemigo número uno” del expresidente y líder natural del Centro Democrático.

“¿Qué me pasó a mí? Lo que les pasó a la mayoría de ex comandantes paramilitares cuando (Álvaro) Uribe los extraditó y es que se volvió moda hablar con el senador Cepeda, quien era el enemigo número uno del expresidente Uribe, y eso todo Colombia lo sabe. Los únicos que no lo saben son ellos, que son enemigos”, aseguró.

La polémica discusión entre el exparamilitar Pablo Hernán Sierra y la defensa de Álvaro Uribe

Luego de sus declaraciones en las que dejó bien parado al exgobernador de Antioquia, se enfrascó en una discusión con la defensa de Uribe al mencionar que fue excluido del proceso de Justicia y Paz tras atestiguar contra el acusado de soborno de testigos. “Fui expulsado de Justicia y Paz por testificar contra Álvaro Uribe Vélez”, aseguró.

Con respecto a las acusaciones, el abogado del expresidente Uribe, Jaime Lombana cuestionó la veracidad de las palabras del exparamilitar. “Ya sabemos que usted odia a Uribe, ¿tiene alguna prueba que sustente eso?”, le preguntó.

Ante el cuestionamiento del litigante, Sierra reconoció de manera aireada que no cuenta con el material probatorio para demostrar que su exclusión del sistema transicional está relacionada con sus señalamientos contra el exgobernante de los colombianos.

Asimismo, precisó que “Uribe se inventó la Ley de Justicia y Paz para que contáramos la verdad, pero a él se le olvidó que estaba sumergido dentro de esa verdad y cuando fuimos a contarla, ya somos unos HP”, sostuvo el exparamilitar.

Por estos hechos, la juez 44 de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia, tuvo que regañar al exparamilitar, así como al abogado Jaime Lombana, recordando las normas que deben seguir. En efecto, pidió a los involucrados respeto por la sala y el proceso que está en discusión.