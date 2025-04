El ministro de Defensa denunció el financiamiento del ELN y carteles del narcotráfico a bandas criminales en Buenaventura

El panorama en Buenaventura sigue siendo crítico, mientras las autoridades buscan estrategias para desarticular las estructuras criminales y restaurar la seguridad en esta región clave del país - crédito Colprensa

La situación en Buenaventura se ha vuelto crítica luego de que la tregua entre Shottas, Espartanos y Chiquillos llegara a su fin. La disputa entre estos grupos criminales ha transformado el puerto en un escenario de enfrentamientos constantes y violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, hizo una grave advertencia sobre la financiación que estarían recibiendo estas estructuras criminales. Según el alto funcionario, tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como otros cárteles del narcotráfico estarían respaldando económicamente a estos grupos para fortalecer sus actividades ilícitas.

Sánchez explicó que las bandas criminales no operan bajo una lógica ideológica, sino que su único interés es el dinero. “Pues un grupo criminal solamente obedece al interés del dinero, no a un interés ideológico”, afirmó. Según el ministro, el ELN tiene intereses en la región del Pacífico y, junto a otros grupos como el Clan del Golfo, está involucrado en la disputa por el control territorial y las rentas ilícitas en Buenaventura.

El funcionario reveló que recientemente se logró neutralizar a un integrante del Clan del Golfo que se estaba trasladando desde el Chocó hacia el Valle del Cauca. “El Clan del Golfo, por ejemplo, hace 20 días ya neutralizamos a un bandido que estaba desplegándose del Clan del Golfo del Chocó hacia el Valle del Cauca”, aseguró.

Asimismo, Sánchez enfatizó que estos grupos operan bajo una convergencia de intereses criminales que les permite influir en diversas regiones del país. “Entonces, para ellos hay una convergencia, digamos, de intereses criminales que cualquiera de esos grupos puede tener influencia en toda esa lucha”, agregó.

El ministro también hizo referencia al impacto humanitario que genera esta guerra entre las organizaciones ilegales, resaltando que su único motor es el narcotráfico, sin importar el costo en vidas humanas. “Lo único que les interesa, como lo vimos allá también en Catatumbo, es simplemente el narcotráfico. No importa si desplazan a 56.000 personas, confinan a 23.000, asesinan a 100 y salen descaradamente a decir que luchan por un pueblo”, denunció.

Anuncian acciones de desmantelamiento contra bandas criminales en Buenaventura

En medio de esta crisis, Sánchez aseguró que se implementarán acciones contundentes para desmantelar a los grupos criminales que operan en la zona. “Van a ocurrir acciones de desmantelamiento fuerte donde están concentrados esos grupos criminales y corresponden a una estrategia”, dijo, destacando que estas operaciones se llevarán a cabo con firmeza y de forma planificada. No obstante, pidió paciencia para que las medidas den resultados: “Hay que darle un poco de tiempo a esto”.

El jefe de cartera también hizo una reflexión sobre el proceso de seguridad en Colombia, comparando la situación actual con los retos de seguridad que enfrentó el país a principios de 2000. “No quiero que malinterpreten la comparación que voy a hacer, pero en el año 2002 había una seguridad muy muy frágil. Incluso algunos institutos decían que Colombia podría ser un país inviable”, recordó. Sin embargo, resaltó que, 14 años después, se logró llevar a la Farc a un proceso de negociación.

Aunque advirtió que la situación en Buenaventura no requerirá tanto tiempo para ser resuelta, dejó en claro que la estrategia está diseñada para ser efectiva a corto plazo. “Aquí no estoy hablando que vamos a tardar una década, aquí no estoy hablando que vamos a tardar muchos años. Aquí estoy diciendo que esto lo vamos a solucionar muy rápido, pero hay que tener de alguna manera prudencia”, expresó.

Finalmente, el ministro de Defensa subrayó la importancia de la acción concreta, afirmando que, “si quieren contundencia, yo prefiero que hablen los hechos que las palabras”, reafirmando su compromiso con la seguridad y la estabilidad de la región.