Desde el Senado de la República denunciaron abusos en el sistema de fotomultas en las carreteras de Colombia

Daniel Briceño cuestionó supuesta “chuzada” de chats del Supersalud: “Increíble las estupideces a las que son capaces de llegar” Durante el Consejo de Ministros televisado del martes 25 de marzo, el jefe de la entidad, Giovanni Rubiano, denunció que sus conversaciones estaban filtradas, por lo que no envió las actas de la inspección hecha a las bodegas de Audifarma en Bogotá

J Balvin reveló la razón por la que no se casará con Valentina Ferrer, madre de su hijo, Río: “No le pertenezco a ella” En medio de su gira ‘Back to the Rayo’ por Estados Unidos, el cantante colombiano habló en una entrevista sobre su perspectiva del matrimonio y las relaciones de pareja