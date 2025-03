¿Información privilegiada? Fedesarrollo advierte que Petro pudo afectar al país con filtración de dato económico

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. FOTO: DNP

El presidente Gustavo Petro causó revuelo tras revelar antes de tiempo la cifra de crecimiento económico de enero de 2025.

A través de su cuenta en X, el mandatario publicó: “La economía creció en enero 2,65% el repunte es evidente”, anticipándose a la divulgación oficial que debía hacer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a las 11:00 a. m. del 18 de marzo.

Este adelanto ha generado fuertes críticas, pues expertos consideran que podría vulnerar la Ley de Estadísticas Oficiales.

Desde diversos sectores, se ha señalado que la filtración de estos datos podría otorgar una ventaja injusta a ciertos actores del mercado financiero.

<b>Fedesarrollo cuestiona la publicación anticipada</b>

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, expresó en el programa 6AM de Caracol Radio que esta acción del presidente Petro podría infringir el principio de publicidad. “Ciertas personas, que siguen al Presidente y están pendientes de lo que hace, tuvieron la posibilidad de conocer el dato del crecimiento económico antes del resto de personas”, afirmó.

Mejía explicó que el Dane establece con antelación un cronograma detallado sobre la divulgación de información estadística, con fechas y horas específicas. Este orden permite que todos los actores económicos tengan acceso a los datos de manera equitativa. Sin embargo, al adelantar la publicación sin previo aviso, Petro habría favorecido a quienes siguen de cerca sus redes sociales.

“El Presidente de manera inesperada adelanta esa publicación una hora y media y le está dando a ciertas personas, que están pendientes de esa información, una oportunidad para tener información privilegiada antes de la información oficial”, agregó.

Según el economista, esto implica que un inversionista atento a los anuncios del mandatario podría haber tomado decisiones estratégicas, como comprar o vender acciones, antes de que el dato fuera de conocimiento público.

<b>El Dane defiende la publicación del presidente</b>

En medio de la polémica, el Dane emitió un comunicado asegurando que la divulgación anticipada no violó la reserva estadística. La entidad explicó que la información compartida por Petro no incluyó datos que permitieran identificar fuentes primarias o secundarias, por lo que no habría infracción a la Ley 2335 de 2023.

“No la viola pues la publicación en ningún momento presenta datos que impliquen la identificación de fuentes primarias o secundarias de personas naturales o jurídicas, o datos no anonimizados”, señaló la entidad.

Asimismo, el Dane enfatizó que la publicación del presidente no afectó la solidez técnica ni la rigurosidad del cálculo estadístico, el cual se lleva a cabo bajo criterios independientes y profesionales.

<b>Sectores con mejor y peor desempeño</b>

El informe del Dane reflejó un crecimiento de 3,9 % en las actividades terciarias, destacándose la administración pública, defensa y salud con un incremento del 6,2 %. También sobresalieron el comercio y transporte (5,2 %), mientras que las actividades inmobiliarias e información y comunicaciones crecieron 1,8 % y 1,1 %, respectivamente.

Por otro lado, las actividades secundarias, como la construcción y la industria manufacturera, apenas aumentaron un 0,5 %. En contraste, el sector primario, que abarca la agricultura y la explotación de minas y canteras, registró una caída del 0,1 %.

A pesar de la controversia generada por la filtración, el dato de crecimiento económico mostró un repunte positivo para la economía colombiana. Sin embargo, la discusión sobre si esta acción del presidente representó un uso indebido de información sigue abierta.