Alfredo Mondragón protagonizó nueva polémica por acusaciones contra la fallecida mamá de un periodista: “Miserable”

Toda una discusión se formó entre el periodista Néstor Morales, que dirige el programa Mañanas Blu de Blu Radio, y el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, que fue cuestionado por la “agresión” verbal que tuvo contra el congresista Alirio Barrera, que votó a favor del hundimiento de la reforma laboral.

“¿Fuera los tiradores laborales del país? Es el Senado, hombre. ¿Y por qué mirás con cara de matón? ¿Qué mirás con esa cara de matón? ¿O creés que te van a seguir comiendo, pues, como que vos el Centro Democrático? Los van a derrotar en la clase obrera en la calle”, dijo el representante, dirigiéndose a Barrera.

De acuerdo con el congresista, lo ocurrido tras la caída del proyecto no tiene importancia, porque no hubo ninguna persona afectada: “Fue una situación secundaria, nadie salió herido, no hubo una masacre”, precisó en entrevista con el medio citado. Contrario a ello, aseguró que se debería cuestionar a los senadores y representantes que han sido señalados de tener nexos con grupos paramilitares.

En ese momento, Morales recordó que Mondragón fue señalado alguna vez de haber hecho parte de la llamada primera línea, que estuvo presente en manifestaciones y desmanes durante el estallido social (2019-2021). Sin embargo, el representante se desligó de las acusaciones y aseguró que los familiares del periodista “son los peligrosos”, refiriéndose al expresidente Iván Duque (2018-2022), cuya hermanas es esposa del comunicador. Pues, en el estallido social, hubo denuncias por abuso de fuerza por parte de las autoridades.

Los señalamientos de Mondragón contra la mamá de Néstor morales

“Usted tiene rabo de paja, Néstor Morales (...). Porque tiene rabo de paja no se mete con Duque (...). Decían que su mamá participaba por allá de pretensiones sobre el tema de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), ¿y usted ya le respondió eso al país?, ¿o solamente está pendiente de lo que hace Petro? (...) Muy bonito vivir hablando de primera línea, cuando por allá sentadote en un escritorio se pretende dar aquí clases de moral, que no las tiene”, dijo Mondragón.

De inmediato, surgió el nombre de una prima del congresista, que firmó convenios simultáneos con dos ministerios: Mariela Garzón Jalbin. Esto, para explicar que los “delitos de sangre” no existen y que, por tanto, tener vínculos familiares con personas acusadas no debería ser vinculante. Entonces, continuó la discusión:

Congresista: Aquí hablan de mi prima, pero no se compara con la mamá de Néstor Morales (Ilba Corredor de Morales), que supuestamente ha sido denunciada por favorecimiento en la SAE.

Periodista: Señor Mondragón, le voy a decir una cosa con todo el respeto, mi mamá murió hace 10 años (...), para que vea la bajeza de los ataques a los que ustedes son capaces de llegar. ¿Qué tiene que ver mi mamá que murió en el año 2015 de un cáncer?

Periodista: No le voy a pedir unas disculpas a usted sobre mi santa madre, a quien tengo enterrada desde hace 10 años, porque me parece que es de tal tamaño la canallada que usted acaba de cometer, que no vale la pena detenernos ahí.

Congresista: No he hecho ninguna acusación contra su mamá, son denuncias que ha tenido.

El expresidente Duque reaccionó a lo ocurrido, catalogando de “canalla” y “atarbán” al representante a la Cámara y defendió a la mamá de Néstor Morales, a quien señaló de haber sido una persona “íntegra”. “Una vez más la difamación y las Posverdad para justificar la mediocridad de su ralea”, añadió.

El servidor público respondió asegurando que no se refería a la madre del periodista, sino a la del exmandatario, Juliana Márquez, que presuntamente estuvo involucrada en un entramado de corrupción del exsenador Mario Castaño. Según indicó, basándose en información de medios de comunicación, la mujer tenía un sobrenombre dentro de la red.

“Era su mamá @IvanDuque, que en la red de corrupción de Castaño llamaban “la Madrina” por intermediar en la SAE Situación de la que poco habla @NestorMoralesC, su cuñado. Sigan usando mi nombre en su propaganda, el pueblo trabajadores saben quién los defiende de verdad. Y ratifico: tiene “rabo de paja” Néstor que no habla de la cruenta represión de Zapateiro y Molano ordenada por usted como comandante de las FFMM”, afirmó.

