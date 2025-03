Indignación por matrimonio del clan Aguilar, incluyó a Andrés Cepeda y Peter Manjarrés: “Tiró la coima por la ventana”

Fabian Díaz se mostró molesto por la ceremonia que se llevó a cabo en Santa Marta - @FabianDiazPlata/X

En redes sociales, la comunicadora social y modelo Estefanía Montoya Duque compartió varias imágenes de su matrimonio con el exsenador y exgobernador de Santander Richard Aguilar, hijo de exgeneral Hugo Aguilar.

La ceremonia y celebración se llevó a cabo en Santa Marta y contó con la presencia de varios de sus familiares, incluyendo a Hugo Aguilar, que sigue siendo investigado por el incremento de su patrimonio, y Mauricio Aguilar, que irá a juicio por irregularidades en contratación por más de 8.000 millones

“Frente a las personas que más amamos y más nos aman, dimos el sí más seguro e importante de nuestras vidas. Te amo pochis”, escribió Montoya en una de sus publicaciones.

El matrimonio generó indignación en el Congreso de la República

El senador Fabian Díaz se mostró indignado por la ceremonia - crédito @estefaniaduque/Instagram

Durante su intervención en la plenaria del Senado de la República, el congresista Fabián Díaz se mostró indignado por la millonaria celebración que se registró en Santa Marta, recordando que Richard Aguilar fue declarado culpable de haber adjudicado de manera irregular múltiples contratos durante su paso por la Gobernación de Santander.

Cabe recordar que, Aguilar comenzó en la política en el 2000, llegando a la Gobernación de Santander en 2011, luego de que la Procuraduría no permitiera que su padre fuera candidato en los comicios.

Richard Aguilar se convirtió en senador de la República en 2018, pero tres años después fue capturado por su participación en irregularidades durante la adjudicación de contratos de la Gobernación de Santander. Tras la investigación, se indicó que Aguilar pactó porcentajes con los contratistas de al menos seis proyectos que se ejecutaron durante su administración.

“Este es el colmo de los colmos, pagar una fiesta con trago, artistas, pachanga, comida, de todo, y ni siquiera ser invitado, pues esto le paso al pueblo santandereano. Se casó Richard Aguilar, procesado por corrupción del clan Aguilar”, indicó Díaz.

El senador pidió que se investigue de dónde salió el dinero para la boda - crédito @estefaniaduque/Instagram

Díaz mencionó a los artistas que fueron contratados para el matrimonio entre Aguilar y Montoya, asegurando que este evento costó alrededor de mil millones de pesos.

“Podemos decir que no tiró la casa por la ventana, sino que tiró la coima por la ventana. Una fiesta en la que se invitaron, no, se contrataron a artistas como Peter Manjarrés, Andrés Cepeda, Heredero, se hizo esta lujosa boda en un lugar con diferentes invitados. Se estima, que solo con lo que podemos ver, pudo haber costado 1.000 millones de pesos”.

Díaz indicó que el sueldo que recibió Richard Aguilar por haber sido gobernador de Santander y los cuatro años que estuvo en el Senado, no son suficientes para financiar una boda así, por lo que concluyó que “el pueblo santandereano terminó pagando esto”.

“De dónde, de dónde habrá salido este dinero. Cuando este señor fue gobernador y senador, si sumamos los ingresos, no supera ni lo que le costó la boda. No hablamos de un empresario que viene de una familia acaudalada, no, viene del clan Aguilar, en donde han sido gobernadores para saquear al pueblo colombiano”.

El exgobernador se casó en Santa Marta - crédito @estefaniaduque/Instagram

Por último, el congresista recordó que Aguilar aún sigue investigado, por lo que pidió a la Fiscalía General de la Nación que investiguen los gastos que se registraron en el matrimonio registrado el 7 de marzo.

“Hacemos un llamado a la Corte Suprema, cómo es posible que este tipo siga libre, si todos sus cercanos fueron condenados, otros se acogieron a principio de oportunidad y son testigos del caso en el que Richard Aguilar sigue libre. Cuándo vamos a tener justicia, basta ya, hemos solicitado a la fiscalía que investigue de dónde salieron estos recursos”, puntualizó el senador.