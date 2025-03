Michelle Guty, esposa de Marcelo Cezán, presentador de ‘La casa de los famosos’, se defendió de las críticas por estar “desarreglada”: “Mi esposo sabe con qué se casó”

Michelle Guty defendió su autenticidad tras las críticas sobre su apariencia - crédito @marcelocezan/Instagram

La actriz y cantante Michelle Guty, conocida por su trayectoria artística y su relación con el presentador Marcelo Cezán, se convirtió en el centro de atención en redes sociales tras responder de manera contundente a un comentario crítico sobre su apariencia.

El comentario de un usuario ocurrió luego de que Michelle compartiera un video mostrando un momento familiar cotidiano junto a su esposo e hijo, antes de que Marcelo partiera hacia el Canal RCN para cumplir con sus labores como presentador del reality La casa de los famosos Colombia.

En el video, que buscaba reflejar la dinámica familiar de la pareja, Michelle recibió numerosos comentarios positivos de sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y el amor que se percibe en su relación.

Tras un mensaje cuestionando su apariencia, la artista recalcó la base de respeto mutuo en su relación de casi 14 años con Marcelo Cezán - crédito @Michellegutty/TikTok

Sin embargo, un usuario anónimo dejó un mensaje que cuestionaba su apariencia y actitud, afirmando: “No sé, tú te ves tan desarreglada para él y tienes un carácter muy extraño”. Este comentario generó una respuesta directa por parte de la actriz, que decidió no quedarse callada y defender su apariencia.

En un video, Michelle Guty respondió el comentario con firmeza, dejando en claro que su felicidad y confianza no dependen de cumplir con estándares externos. La actriz expresó que disfruta de los días en los que puede relajarse y priorizar su tiempo en familia, especialmente después de una semana laboral intensa. “A mí me encanta estar desarreglada un domingo, amo, soy feliz estando desarreglada, viendo a mi marido y durmiendo a mi hijo porque desde el 1 de enero yo he tenido trabajo sin parar”, afirmó.

Michelle Guty explicó que los domingos prefiere desconectarse de estándares de belleza y priorizar su familia - crédito @michellegutty/Instagram

Michelle explicó que, de lunes a sábado, su rutina incluye arreglarse para cumplir con sus compromisos profesionales, pero que los domingos son para desconectarse y disfrutar de su hogar sin preocuparse por su apariencia: “Me produzco cuando me tengo que producir, ponerme la pestaña, el maquillaje, el tacón y toda la vaina para lo que tengo que hacer, pero no voy a estar arreglada todo el tiempo”.

La actriz también aprovechó la oportunidad para destacar la solidez de su relación con Marcelo Cezán, con quien lleva casi 14 años de matrimonio. Michelle destacó que nunca ha sentido la necesidad de cambiar su forma de ser o de vestir para agradar a su esposo: “La ropa más chévere que yo tengo se llama curiosidad y mi esposo sabe con qué se casó. Si no, no llevaríamos casi 14 años juntos. Se casó por lo que tengo adentro del corazón, adentro de la cabeza y, si hablamos de lo superficial, también dentro de la pijama”.

En un tono irónico y directo, la actriz y cantante concluyó su respuesta con un mensaje dirigido al usuario que la criticó: “Menos mal no me casé contigo porque ese carácter extraño, a mi marido le fascina”.

La artista aprovechó un comentario negativo para resaltar lo que realmente sostiene su matrimonio con el reconocido presentador - crédito @marcelocezan/Instagram

La respuesta de Michelle Guty generó una ola de apoyo por parte de sus seguidores, que no dudaron en expresar su admiración hacia la actriz. Los comentarios en redes sociales destacaron su autenticidad y seguridad como mujer: “Excelente respuesta de una mujer segura y que lo diga Marcelo 💕”; “No entiendo porque la gente es tan metida, cada cual vive como quiera y no hay nada más rico que estar un domingo en pijama viendo películas con sus hijos y su amado. Michelle Gutty no hagas caso”; “Eres muy linda y se nota que eres re buena onda”; “pero Michelle para que te pones a responder a gente enferma, que igual deben de tener una vida resentida y llena de conflicto”.

Michelle Guty y Marcelo Cezán se conocieron en diciembre de 2011 durante un evento navideño en Bogotá, donde Michelle participaba en una obra teatral y Marcelo trabajaba como maestro de ceremonias. Cuatro días después de su primer encuentro, formalizaron su relación, que ha perdurado a lo largo de los años.

A pesar de enfrentar desafíos, como una separación temporal de ocho meses, la pareja logró reconciliarse. En abril de 2023, renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima. Además, comparten la alegría de ser padres de Fabricio, su hijo nacido en marzo de 2018.