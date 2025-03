Rifirrafe entre Cathy Juvinao y Petro por eliminar importante artículo de la reforma a la salud: “No defiendo los pacientes, sino los negocios”

La congresista Catherine Juvinao señaló al presidente Gustavo Petro de consentir a los clanes políticos del país - crédito Luisa González/Reuters y Prensa Catherine Juvinao

Una nueva polémica envuelve a la reforma a la salud, luego de que la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la eliminación del artículo 42, del capítulo II de las Instituciones de Salud del Estado, que establecía la designación de los gerentes de hospitales públicos por meritocracia.

Con una votación de 90 votos a favor y 35 en contra, la normativa se mantuvo con los parámetros actuales para la elección de estos funcionarios, que son nombrados por los gobernadores y alcaldes del territorio nacional.

La decisión generó una fuerte ola de críticas entre los diferentes sectores políticos del país, que consideran que es un triunfo de la politiquería colombiana. Además de asegurar que este tipo de normas son las que acentúan la crisis por la que atraviesa el sistema de salud colombiano.

Entre los opositores a la eliminación del artículo 42 destaca la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde Cathy Juvinao que utilizó sus redes sociales para enviar un duro mensaje al presidente de la república, Gustavo Petro.

La legisladora calificó la decisión como una manera de consentir a los clanes políticos en varias regiones del país para que mantengan su poder en las instituciones. Así mismo, dijo que en el fondo el jefe de Estado sabe que su propuesta tiene tantas fallas que no trabaja por mejorarla.

“Presidente Gustavo Petro: ¿Cómo es posible que su gobierno una vez más acuerde con la peor politiquería mantener la selección de gerentes de hospitales públicos de la manera corrupta como se eligen hoy? ¡Su reforma es tan mala que ni siquiera eso luchan por cambiar! Pusilánimes, escribió Juvinao en su cuenta de X.

A su vez, aseveró que con la eliminación del artículo 42 el Gobierno nacional demostró contradicción entre sus promesas de campaña y su gestión de país. A su juicio, sus propuestas están lejos de favorecer a los colombianos o de mitigar la corrupción dentro del sistema de salud.

Incluso, destacó que el apoyo de varios miembros de la bancada de Gobierno a la determinación demuestra el objetivo del presidente de mantener como aliados a varios de los partidos tradicionales.

“El petrismo es más de lo mismo: prometieron una reforma a la salud anticorrupción, pero no hacen más que promoverla. Esto es la tapa: por acuerdo con los partidos tradicionales, otra vez eliminaron el artículo 42 de meritocracia en selección de gerentes de hospitales públicos”, denunció la legisladora.

A las publicaciones de Juvinao, el presidente Petro aseguró que no parece defender a los pacientes, sino el negocio de los empresarios con la salud de los colombianos.

“Habla de poner a los pacientes en el centro, pero busca es que se hunda la reforma. ¿Acaso ahora están los pacientes en el centro? ¿Acaso las innumerables investigaciones sobre corrupción en el sistema de aseguramiento privado que se tiene, no muestra que lo que está en el centro del actual sistema de salud es el negocio y no los pacientes? No parece defender los pacientes, sino los negocios”.

¿Qué más ocurrió en el debate de la Plenaria de la Cámara de Representantes?

Además de la polémica alrededor de la proposición que buscaba la elección de los gerentes de hospitales públicos fuera por mérito, los congresistas debatieron un nuevo paquete de artículos enfocados en el rol de pagador único del sistema que llegaría a tener la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) si la reforma termina siendo sancionada.

Entre los artículos aprobados se encuentran el 9, 10, 11, 12 y 13, los cuales establecen que la Adres será responsable de la gestión de los fondos del sistema de salud, incluyendo la realización de pagos directos a los prestadores de servicios y la supervisión del uso de los recursos públicos.