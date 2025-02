La insólita solución de una joven que se rompió un diente y se volvió viral: hay reacciones divididas

La grabación, que ya acumula más de 480.000 reproducciones y 60.000 “me gusta”, muestra el paso a paso de este peculiar procedimiento - crédito @marianaecheverri02 / TikTok

Un video publicado en TikTok ha generado una ola de reacciones y debates en redes sociales debido a la inusual solución que una joven encontró para reparar un diente partido.

Mariana Echeverri, que vive en la ciudad de Medellín y es conocida en la plataforma como @marianaecheverri02, decidió utilizar un pegamento comúnmente empleado para las manualidades y así, solucionar su problema dental de manera temporal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

La grabación, que ya acumula más de 480.000 reproducciones y 60.000 “me gusta”, muestra el paso a paso de este peculiar procedimiento.

La joven explicó que no pudo acudir a un odontólogo en el momento en que ocurrió el incidente, lo que la llevó a improvisar con los recursos que tenía a la mano. En el video, Mariana relata cómo, con la ayuda de su novio, logró pegar el fragmento de diente desprendido, utilizando Pegaloca, un adhesivo conocido por su uso en trabajos manuales y reparaciones domésticas. La publicación no solo llamó la atención por lo inusual del método, sino también por la actitud relajada de la protagonista al compartir su desafortunada experiencia.

El tutorial que sorprendió a miles de usuarios

Mariana relata cómo, con la ayuda de su novio, logró pegar el fragmento de diente desprendido - crédito @marianaecheverri02 / TikTok

En el video, Mariana detalló cada paso del proceso que llevó a cabo para “reparar” su diente. La joven comienza lavando cuidadosamente el fragmento dental y secándolo antes de aplicar el pegamento. Posteriormente, con la asistencia de su pareja, coloca el pedazo de diente en su lugar, en el que se asegura de que quede perfectamente alineado. Durante todo el tutorial, Mariana mantiene un tono desenfadado, incluso bromea con la situación al invitar a sus seguidores a “acompañarla” en esta inusual solución.

La descripción del video también refleja el tono humorístico con el que la joven abordó el tema. “Síganme para más tutoriales del diario vivir”, escribió Mariana, lo que generó una avalancha de comentarios de usuarios que no tardaron en reaccionar con asombro, risas y, en algunos casos, incredulidad ante lo que estaban viendo.

Reacciones divididas: entre la risa y la incredulidad

Algunos usuarios incluso bromearon con la posibilidad de seguir los pasos de Mariana en caso de enfrentar una situación similar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El impacto del video no se limitó a las visualizaciones, ya que los comentarios de los usuarios reflejan una amplia gama de reacciones. Algunos internautas expresaron su sorpresa y diversión ante la creatividad de Mariana. “Quiero que sepas que esta es mi primera impresión de ti”, comentó un usuario, mientras que otro añadió: “Siento que no es la primera vez que le pasa 🤭😂”. Otros, en cambio, se mostraron más escépticos, por lo que cuestionaron la seguridad de utilizar un adhesivo no diseñado para fines médicos en una parte tan delicada como los dientes.

Algunos usuarios incluso bromearon con la posibilidad de seguir los pasos de Mariana en caso de enfrentar una situación similar. “Me vi el tutorial completo, uno nunca sabe”, escribió un seguidor, dejando en claro que, aunque el método es poco convencional, no deja de ser llamativo para quienes buscan soluciones rápidas y temporales.

El debate sobre las soluciones caseras en redes sociales

Aunque la creatividad y el ingenio de los usuarios suelen ser aplaudidos, también surgen preocupaciones sobre los riesgos que este tipo de prácticas pueden implicar para la salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pesar de las críticas y las dudas que ha generado, el video de Mariana continúa acumulando reproducciones y comentarios, consolidándose como un fenómeno viral en TikTok. La joven, lejos de tomarse la situación con seriedad, ha sabido aprovechar el momento para conectar con su audiencia y generar conversación en torno a su experiencia.

El caso de Mariana Echeverri no es el primero en el que un video viral en TikTok genera debate sobre la seguridad y efectividad de las soluciones caseras. Aunque la creatividad y el ingenio de los usuarios suelen ser aplaudidos, también surgen preocupaciones sobre los riesgos que este tipo de prácticas pueden implicar para la salud. En este caso, el uso de un pegamento como Pegaloca, diseñado para materiales no biológicos, podría tener consecuencias adversas si se utiliza en tejidos humanos o en contacto con la boca.

Este caso es un ejemplo más de cómo las redes sociales pueden amplificar historias cotidianas hasta convertirlas en temas de interés general. Aunque el método de Mariana no sea una solución recomendada por profesionales, su video ha logrado captar la atención de miles de personas, en el que demuestra una vez más el poder de las plataformas digitales para transformar situaciones comunes en fenómenos virales.