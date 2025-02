Colombiano cumplió sueño de tomarse un whisky con hielo de la Patagonia, así fue su travesía

El youtuber se tomó un whisky luego de llegar al punto más alto del glaciar - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Entre los múltiples espacios turísticos que tiene Argentina, uno de los más populares es el glaciar Perito Moreno, también conocido como Bismarck o Francisco Gormaz, que está ubicado en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz, en la región de la Patagonia.

Después de estar en las cataratas de Iguazú, visitar los barrios más peligrosos de Buenos Aires, y de estar en la frontera con Bolivia, el youtuber Juan Díaz, más conocido como “Planeta Juan”, indicó a sus seguidores que lo último que debía hacer en Argentina era poder estar en el glaciar de la Patagonia.

En el último video que publicó, el colombiano indicó que siempre había tenido el sueño de recorrer “uno de los glaciares más importantes del mundo”, por lo que tuvo que trasladarse en barco hasta el inicio de las masas de hielo que se acumulan en zonas elevadas.

En primer lugar, los guías de la zona les explicaron la importancia de los glaciares y cómo debían cuidarlos durante su estadía en esa región, lo que fue tomado con agrado por el colombiano, que reconoció que en la mayoría de zonas naturales de Argentina piden responsabilidad a los turistas.

“Sin comenzar ya puedo decir que es uno de los paisajes más bonitos que yo he visto en mi vida, si no es el que más. Es una cosa preciosa que no tiene explicación, esta cámara no le hace justicia. Esto no es cualquier tontería”, indicó el colombiano.

Mientras subía el glaciar, Díaz destacó que según los guías, este es el tercer más grande del mundo; también explicaron que la densidad hace que sea más profundo el azul que se observa, puesto que es diferente hablar de agua congelada y lo que es en realidad este lugar, una zona de nieve compactada.

“Este azul celeste es gracias a que es nieve, entre más azul es el color del glaciar, más compacto y más denso es”, explicó el colombiano durante el video.

Junto a un grupo de alrededor de 20 turistas más, Díaz comenzó la travesía que incluye una caminata extensa, en la que se deben seguir por completo las instrucciones de los guías para evitar la cancelación de la inmersión al glaciar, puesto que es uno de los parques más protegidos en Argentina.

Tras atravesar un riachuelo, el youtuber mostró el inicio del glaciar, al que se puede subir después de dejar la mayoría de elementos personales y ponerse guantes de protección y un casco, puesto que el hielo puede terminar hiriendo a los visitantes en caso de una caída.

“Hagan de cuenta que tenemos que subir un edifico de 20 pisos, hay que tener cuidado porque hay zonas que son agua. Son como olas de un océano congelado. Argentina está sin dudas en la lista de países con mejores vistas, de norte a sur”.

Tras llegar al punto más alto, el colombiano cumplió con uno de sus objetivos de la visita a la Patagonia, que era poder tomarse un whisky con hielo del glaciar, que es algo incluido en el recorrido turístico, en el que luego llegan a un espacio cerrado para tomar calor y retornar al inicio de la aventura.

“Este es uno de los únicos lugares en los que usted se puede tomar un whisky en el que el hielo es aún más viejo que el propio licor”, indicó Díaz.

Por último, el youtuber recomendó visitar este espacio, pero también aclaró que la travesía es posible siempre y cuando las personas entiendan que es una zona de protección, en el que se debe entender que el turismo de naturaleza se debe hacer con cuidado.