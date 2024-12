Presidente del Senado se pronunció sobre la renuncia de Ricardo Bonilla: pidió rapidez para no afectar los mercados

Efraín Cepeda, sin dar una reflexión sobre el caso de corrupción que rodea a Ricardo Bonilla, señaló que la solicitud de renuncia por parte del presidente Petro al alto funcionario estaba dentro de sus funciones - crédito John Paz - Catalina Olaya/Colprensa

La solicitud de renuncia del presidente Gustavo Petro al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, provocó una serie de reacciones desde diversos sectores políticos en Colombia. La situación se originó tras denuncias de presunta corrupción relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lo que llevó al mandatario a tomar esta decisión; frente a este hecho, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ofreció declaraciones a los medios de comunicación.

Durante su intervención, Cepeda, miembro del Partido Conservador, destacó que la solicitud de renuncia forma parte de las facultades constitucionales del primer mandatario de la Nación. En sus palabras: “Eso es del fuero presidencial, ahí no hay mucho más que agregar, sino que es el presidente de la República quien decide qué colaboradores nombra y cuáles, pues realmente, le pide renuncia a él, lo ha hecho dentro de su fuero presidencial”.

El líder del Senado también destacó la importancia de que el Ejecutivo actúe con rapidez en la designación de un nuevo ministro de Hacienda. Según afirmó, un retraso en este proceso podría generar efectos negativos en la percepción de los mercados internacionales sobre la estabilidad económica del país. Cepeda expresó: “Solo esperaría que se nombrara rápidamente un nuevo ministro para no afectar mercados internacionales ante un tema de inestabilidad como ese”.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, hizo un llamado a la celeridad en el nombramiento de un nuevo ministro de Hacienda tras la salida de Bonilla - crédito Europa Press

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ofreció declaraciones sobre la reciente solicitud de renuncia que el presidente Gustavo Petro hizo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, así como sobre la incertidumbre legislativa en torno a la Ley de Financiamiento. Cepeda, quien representa al Partido Conservador, abordó ambos temas durante una intervención ante los medios de comunicación.

En este sentido, Cepeda señaló que, aunque la decisión es competencia del mandatario, el impacto de la falta de liderazgo en el Ministerio de Hacienda podría tener consecuencias negativas si no se aborda con rapidez, por lo que reiteró: “Yo creo que no podemos ir mucho más allá frente a un tema, repito nuevamente, fuero de presidente de la República”.

Debate sobre la Ley de Financiamiento: esto dijo Efraín Cepeda

Además de referirse a la salida de Bonilla, Cepeda abordó la controversia relacionada con la reforma tributaria, también conocida como la Ley de Financiamiento, una iniciativa clave para las reformas económicas propuestas por el Gobierno. El senador desmintió las acusaciones que lo señalan como responsable de un posible hundimiento del proyecto en el Congreso, al mencionar que la falta de avances en su tramitación se debe a la ausencia de una ponencia formal.

Efraín Cepeda destacó que la decisión es propia del fuero presidencial, pero hizo un llamado a la pronta designación de un nuevo ministro para evitar efectos negativos en los mercados internacionales - crédito @JaimeRaulSt/X

“Bueno, yo lo único que sé es que los ponentes, ni siquiera los de Gobierno, han podido radicar esa ponencia de la Ley de Financiamiento”, declaró Cepeda. Según explicó, sin este documento es imposible avanzar en el debate legislativo. “A mí me acusan de hundirla, pero hundir qué si es que no tenemos una ponencia radicada, así que no sabemos qué es lo que vamos a votar”, agregó.

El estancamiento en la discusión de esta ley ha generado preocupación, ya que su aprobación es considerada esencial para garantizar los recursos necesarios para financiar las propuestas de la administración gubernamental; sin embargo, la falta de consenso entre los legisladores ha ralentizado el proceso.

La preocupación se basa en que la reforma se originó como una respuesta a un déficit fiscal estimado en 12 billones de pesos, cifra que el Gobierno esperaba cubrir con este proyecto; sin embargo, tras una serie de reuniones entre los miembros del Ministerio de Hacienda y los congresistas, el proyecto fue objeto de varios ajustes y modificaciones en su ponencia, pero la oposición rechaza el proyecto.