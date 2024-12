Juliana Velásquez reveló su postura acerca de las comparaciones con Yina Calderón: “Todas somos bellas y merecemos respeto”

A lo largo de su carrera musical, Juliana recibió de manera recurrente comparacioens con Yina Calderón por el parecido físico entre ambas - crédito @julianaaa y @yinacalderontv/Instagram

Para Juliana Velásquez, 2024 no fue un año más en su vida. La bogotana, reconocida inicialmente por su trabajo como actriz, se decantó paulatinamente por la música y mientras el mundo se encontraba lidiando con la pandemia de covid-19, ella le dio forma a su proyecto como cantante y fue con su tercer trabajo de estudio de 2023, Mar adentro, con el que se consolidó en el panorana musical.

De ahí que durante el último año se dedicara a presentarlo en distintos escenarios como el Festival Cordillera, y de paso ya estuviera trabajando en su cuarto larga duración del que dio a conocer varios sencillos a lo largo de 2024. El último de ellos, La Colombiana, se lanzó en noviembre y tuvo la particularidad de que aprovechó a su favor la polémica que generó +57, el sencillo de Karol G junto a otras figuras del reguetón colombiana, pues en determinado punto de la promoción en redes sociales describió su nuevo tema, precisamente, como “mi +57″.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A ritmo de cumbia y con un video colorido y alegre, La Colombiana se transformó en un éxito en redes sociales, al punto que ceelbridades como Carmen Villalobos no dudaron en sumarse a la tendencia y se grabaron bailando a su ritmo. Lo anterior, sumado a su presencia en la pasada gala de los Latin Grammy como presentadora de uno de los segmentos, ratifica su creciente ascenso en el ámbito del pop latino.

Titulado " La colombiana", fue presentado por la artista aprovechando la polémica que generó la canción de Karol G - crédito @Julianaaa/Instagram

Como parte de la promoción de su sencillo, Juliana concedió una entrevista al programa radial El Klub de la emisora La Kalle, en la que compartió detalles sobre su carrera musical, su más reciente lanzamiento, así como abordó un tema que resurge una y otra vez en las plataformas digitales: su similitud física con Yina Calderón.

Prácticamente desde que inició su carrera musical, se ha señalado que Juliana (muy recordada por sus seguidores debido al paso que tuvo por el Club 10) bien podría ser pariente de la huilense, debido a ciertos rasgos faciales que comparten. Aunque a veces los comentarios son ocurrentes, otras veces son más agresivos, por lo que las preguntas sobre el tema suelen ser infaltables en las entrevistas.

Juliana estuvo presente en la gala de los Latin Grammy, en la que presentó uno de los premios - crédito Marco Bello/REUTERS

En esta charla el tema resurgió, y cuando le preguntaron qué pensaba de dichas comparaciones, Juliana aseguró que no tiene ningún problema con ellas. “No me molesta para nada. Creo que las comparaciones entre mujeres son algo normal y no me siento mal por eso. Todas somos bellas y merecemos respeto. Lo único que me molestaría es que me compararan con algo que no me gusta”, señaló.

Aunque en esta ocasión se mostró diplomática, en sus interacciones en redes sociales es evidente que se toma las comparaciones con humor. En diciembre de 2023, una publicación en X se hizo viral al poner en evidencia el parecido entre ambas mujeres, con la intención de dejar palada a la huilense. “Definitivamente, Aurelio Cheveroni le tuvo que hacer algo muy malo a Yina Calderón para que terminara así…”, fue el comentario que se hizo viral.

Horas después, la bogotana respondió con un video en la misma red social en la que dijo: “¿Cómo así que la del Club 10 no era yo?… Un momento, no pasé 10 años de mi vida con esas joyitas (Aurelio Cheveroni, Mary Moon y Dinodoro), no, no era otra persona. Más bien, dejen la bobada y vayan a escuchar mi música”, expresó a modo de broma. En esa ocasión, y ante las inquietudes de sus seguidores sobre si le molestó la publicación, esta respondió “Nombeeeee 💘🫶🏼 Por aqui solo amor!!!!!!”.

Tomándoselo con humor, Juliana Velásquez respondió a las comparaciones fisicas con Yina Calderón durante su etapa en el Club 10 - crédito @Julianavelof/X