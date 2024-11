10 heridos dejó accidente de un bus en la vía Panamericana, entre Cali y Popayán

Un grave accidente, que dejó a 10 personas lesionadas, se reportó en la noche del miércoles 27 de noviembre en la vía Panamericana, en el tramo que conecta a Popayán con Cali. (Crédito: Infobae / Cuenta de Facebook Accidentes Popayán)

Un grave accidente se reportó en la noche del miércoles 27 de noviembre en la vía Panamericana, en el tramo que conecta a Popayán con Cali, donde al menos 10 personas resultaron lesionadas, de acuerdo con los reportes preliminares que recogieron en la emisora Caracol Radio.

El siniestro involucró un bus de turismo y un camión de transporte madera que habrían colisionado exactamente en el sector del corredor vial que se conoce como Quinamayó, indicaron en el medio radial.

Entre tanto, en la cuenta de Facebook Accidentes Popayán, que publica información sobre el departamento del Cauca y su capital, compartieron una grabación en la que se evidencia que las personas afectadas fueron socorridas por los mismos pasajeros, que los ayudaron a salir del automotor a través de una de las salidas de emergencias en las ventanas, mientras llegaban al lugar miembros de los organismos de emergencias.

En el video también se observa como los dos vehículos afectados quedaron inmovilizados en los dos extremos de la carretera. No obstante, por el momento, las autoridades no se han pronunciado por el accidente, que inicialmente no dejó víctimas mortales.

El hecho provocó, como era de esperarse, traumatismos en el tránsito, por lo que el trafico vehicular se mantuvo suspendido en esa zona por algunas horas, mientras el bus y el camión que colisionaron eran retirados de la vía.

De acuerdo con las cifras más recientes de Medicina Legal, con corte a agosto, las muertes por accidentes de tránsito en Colombia se redujeron en un 4 %, pasando de 5.440 casos en 2023 a 5.267 este año.

La capital colombiana encabezó las cifras de decesos en las vías con 405 reportes de personas que murieron en siniestros, le siguieron Cali con 229 hechos y Medellín con 204.

Los jóvenes, entre 18 y 28 años de edad, fueron los más afectados con 1.497 fallecimientos; en segundo lugar están los adultos de 29 a 44 años de edad con 1.485, y las personas entre 45 y 59 años (869).

Antes estos hechos, las autoridades en las diferentes ciudades del país implementan campañas de prevención para evitar que se sigan incrementando estos hechos que cobran la vida de las personas.

Comunidades del Cañón del Micay levantaron bloqueo en la vía Panamericana

El accidente en la Panamericana se registró justo cuando campesinos de la comunidad del Cañón del Micay disolvieron la concentración que realizaban para protestar contra el Gobierno Nacional, lo que provocó más traumatismos en el tránsito de ese corredor vial.

“¡La Vía Panamericana ha sido desbloqueada! Gracias al diálogo y la coordinación entre las autoridades y las comunidades, se ha garantizado el libre tránsito. Continuamos con los diálogos y esperamos mañana la llegada del Gobierno Nacional a Popayán. #ElDialogoEsElCamino (sic)”, informaron en la cuenta oficial de la red social X de la Gobernación del Cauca.

Los manifestantes habían llegado sobre las 7:30 de la noche al sector conocido como Parque Industrial, también en el tramo que conectan a las capitales del Valle y del Cauca, detallaron en el periódico regional El País de Cali.

“No tenemos más opción que las vías de hecho para que el señor Gustavo Petro venga a darnos la cara, en campaña fue al territorio y ahora ya no quiere atendernos, entonces tapamos la vía para que nos diga la hora de su llegada a Popayán para que responda todas las inquietudes de los campesinos del Micay”, dijo Juan Pablo Giraldo, uno de los líderes de esa protesta.

Estas personas reprocharon que los funcionarios del Gobierno Petro, incumplieron las promesas que le hicieron durante la denominada intervención integral que llevaron a cabo a inicios de octubre en el corregimiento de El Plateado.