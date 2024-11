Raymundo Angulo tiró pulla al Miss Universe Colombia al explicar por qué perdió su franquicia: “Nuestra plata es limpia”

Raymundo Angulo tiró fuerte indirecta al Miss Universe Colombia y la compra de su franquicia - crédito @reinadocolombia/Instagram

Raymundo Angulo se fue de frente contra el Miss Universe Colombia, certamen de belleza que le quitó la franquicia y el cupo para que la Señorita Colombia representara al país en el reinado internacional.

Luego de cuatro años de haberse quedado sin este derecho, el presidente del Concurso Nacional de Belleza lanzó sin titubear fuerte indirecta a la organización que tiene desde el 2020 el cupo y elige a la candidata que participa en el Miss Universo.

En entrevista con el periodista de entretenimiento Sergio Barbosa, Raymundo Angulo rompió el silencio acerca de las declaraciones que muchos reinólogos y seguidores de los concursos de belleza en Colombia llevaban esperando, luego de que la modelo, actriz y exreina Natalie Ackermann comprara la representación del certamen internacional en Colombia.

Raymundo Angulo tiró fuerte indirecta al Miss Universe Colombia y la compra de su franquicia - crédito @missosologycol/Instagram

“A mi la verdad, te lo digo sinceramente, el Miss Universo no me quita el sueño. Creamos una tradición y un reglamento que hace que las niñas todavía quieran ser Señorita Colombia, tanto así, que vienes de otros reinados a buscar a nuestras elegidas para llevarlas, pero como nuestros contratos no se los permiten, se quedan viendo un chispero”, empezó diciendo.

Colombia destaca ante el mundo por ser uno de los países con mayor número de reinados a lo largo y ancho del territorio, no obstante, Concurso Nacional de Belleza que cumplió noventa años realizándose en la ciudad de Cartagena, otorga la corona que por ha años ha sido la codiciada por aquellas mujeres que aspiran a ser electas con la más bella, además, de que por décadas, este título de Señorita Colombia dada el pase directo a concursar en el Miss Universo portando la banda nacional.

No obstante, esta tradición cambió en 2019 y, muchos de sus seguidores no entendían el por qué, pues Gabriela Tafur Nader fue la última Señorita Colombia en representar al país en Miss Universo.

Catalina Duque Abréu fue elegida de un ramillete de 31 candidatas como la nueva Señorita Colombia - crédito @reinadocolombia/IG

“Nosotros siempre tuvimos el cupo de la franquicia a través de terceros, marcas que nos patrocinaban pagan la participación de nuestra Señorita Colombia, pero luego la perdimos por qué, pues por el simple hecho de que nuestra plata sí es limpia y yo me reusé a estar en algo que no es transparente”, declaró Raymundo Angulo quien recibió de su madre el liderazgo de este reinado, añadiendo que la decisión de pagar gigantescas sumas de dinero por la franquicia del Miss Universo fue colectiva y se tomó con toda la junta directiva de la organización.

¿Qué gana actualmente la Señorita Colombia?

A diferencia de ediciones anteriores, desde el 2020 año en el que no se celebró el concurso por temas de pandemia, este título no asegura un puesto en Miss Universo, pero ofrece la oportunidad de competir en otros prestigiosos certámenes internacionales como Miss Supranational, Miss International y Miss Grand International.

Desfile en traje de fantasía como señorita Antioquia - crédito @reinadocolombia/IG

Ahora, una de las principales recompensas para la ganadora de este reinado nacional es un jugoso premio económico, que asciende a 20 millones de pesos colombianos. Este dinero será entregado por la organización del Concurso Nacional de Belleza (CNB) y está destinado a ser utilizado libremente por la nueva reina. Además del dinero, la señorita Colombia recibirá múltiples contratos de publicidad y modelaje con marcas de alto perfil, lo que le abrirá las puertas al mundo del entretenimiento y la moda durante su reinado.

Estos contratos no solo refuerzan la imagen de la ganadora como un referente de belleza, sino que ofrecen una plataforma para que pueda consolidar una carrera en la industria de la moda, la publicidad y otros campos relacionados.

Adicional a la codiciada corona y ropa de marcas palpitantes, la señorita Colombia no solo recibirá el reconocimiento público, sino que también se lleva un anillo exclusivo, elaborado en oro de 18 kilates y adornado con 12 esmeraldas colombianas. Este accesorio tiene un significado profundo, ya que representa el antiguo escudo de Cartagena y las olas de los océanos, un tributo a la fortaleza, elegancia y autenticidad de la mujer colombiana.