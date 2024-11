Margarita Rosa considera que Armando Benedetti llegue a ser asesor del presidente como una “devastadora noticia”

Margarita Rosa de Francisco en una corta publicación de X cuestionó el posible regreso de Armando Benedetti al país, para trabajar en la Casa de Nariño - crédito @AABenedetti/X y @Margaritarosadf/X

Armando Benedetti anunció que dejará su cargo en la embajada de Colombia ante la FAO en Roma para volver a la política, y, al parecer, a la Casa de Nariño.

Este movimiento, confirmado el fin de semana, continúa generando repercusiones en el círculo cercano al presidente Gustavo Petro.

Según la W Radio Armando Benedetti decidió renunciar a su puesto en la embajada de Colombia ante la FAO en Roma para enfocarse en su recuperación de salud, luego de que le encontraran y extirparan un quiste de ocho centímetros en el colon.

Este hecho ha generado todo tipo de reacciones en diferentes personalidades políticas y del país en general.

Un ejemplo de estas reacciones fue el comentario que escribió la actriz Margarita Rosa de Francisco, defensora del presidente de Gustavo Petro, que en esta ocasión vio con malos ojos que el exsenador regrese a trabajar para el Gobierno nacional. “Devastadora noticia”, dijo.

Adicionalmente, la actriz abrió el interrogante de si la información era cierta. “Devastadora noticia. ¿Es verdad?”, dijo. Provocando varios comentarios por parte de usuarios que la siguen en esta red social, pues en varias ocasiones ella ha discutido y defendido su voto por el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Uno de los internautas que comentó la publicación fue Alejandro López, quien dijo lo siguiente: “Margarita promueve un cambio junto a Benedetti, Roy, los Torres, Lafourie y decenas de paramilitares, pero se sorprende cuando los nombran en altos cargos para asegurarse de tenerlos callados”.

Sin embargo, esa no fue la única publicación, que de Francisco publicó en su cuenta de X al respecto, pues algunos minutos después de cuestionar si se trataba de una noticia verídica, la actriz comentó que “tenía ganas de llorar”. “Uy, gentes. Sólo les digo que tengo muchas ganas de llorar”, expresó.

Y es que, la actriz ya había criticado al funcionario del Gobierno nacional cuando meses atrás fue denunciado por presunta violencia física y psicológica contra su pareja, Adelina Guerrero.

En esa oportunidad la artista opinó que: “En cuanto a lo de Benedetti, no se necesitan pruebas sobre si el hombre agredió a su esposa o no. Basta recordar la manera como insultó y violentó a Laura Sarabia, su antigua colaboradora. La misoginia de ese señor es hasta pornográfica por lo explícita que ha sido. No merece ser embajador de nada y menos de este gobierno”.

El hipotético regreso de Armando Benedetti al Gobierno nacional ha generado tanta controversia que además de Margarita Rosa, más personas han comentado el hecho, la mayoría viéndolo de forma negativa.

Tal fue el caso del concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien por medio de su cuenta de X quien criticó este hecho y además arremetió en contra del Gobierno de Gustavo Petro, del que dijo que “premiaba a los peores”.

“El regreso de Armando Benedetti es una burla con el país, con la justicia y la decencia. Benedetti es uno de los políticos más despreciables de Colombia, símbolo de lagartería, corrupción y politiquería. Petro lo protege porque de eso de trata su gobierno, de premiar a los peores”, escribió el servidor público en su cuenta de X.

En la misma línea el representante a la Cámara, Hernán Cadavid comentó que ha pesar de todas las controversias que envuelven a Benedetti, el Gobierno nacional lo sigue teniendo en cuenta.

“Otro nueva “gracia” del Gobierno: No importan sus adicciones, no importan sus investigaciones, no importan las acusaciones de maltrato a la mujer, no importa su confesión de los 15 mil millones para la campaña. Llega Benedetti a “asesorar” a @petrogustavo”, escribió por medio de su cuenta de X el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Al respecto de esta situación el propio Armando Benedetti le comentó a la revista Semana que: “Voy a renunciar a la embajada en la FAO. Ya tengo lista la carta de renuncia, la paso la próxima semana (...) Vendré a ayudar al Gobierno en temas nacionales, a título de asesoría. Creo que a él le va bien (...) Para ser claros, ha faltado gente más idónea en el Gobierno. Más que gente idónea, también es con más experiencia”.