Josse Narváez reveló los acuerdos que tiene con Cristina Hurtado para que su relación funcione: “No es tan simple”

Josse Narváez reveló los acuerdos que tiene con su esposa Cristina Hurtado para que su matrimonio se mantenga a flote - crédito @jossenarvaezm/Instagram

Josse Narváez contó cómo funciona su relación con Cristina Hurtado y los acuerdos que tienen para que su matrimonio continúe siendo un éxito luego de 22 años juntos: “No es tan simple”.

Según confesó el actor que integra el elenco de la nueva producción de Caracol Televisión, Escupiré sobre sus tumbas, él y su esposa creen en la premisa de que los matrimonios deben durar para siempre, razón por la que ambos se apoyan en todo. “Siempre estamos ahí el uno para el otro”.

En las más de dos décadas al lado de a la conductora y empresaria antioqueña de 41 años, Josse Narváez reconoció en entrevista con la revista Vea que han superado situaciones complicadas, que los ha retado como pareja, como padres y como personas. “Yo creo que para siempre, yo creo que esto va a llegar hasta siempre”.

La pareja de actores compartió varias fotografías de sus vacaciones en Italia - crédito @jossenarvaezm/Instagram

“El amor es bastante grande y complejo. El amor no aparece de la noche a la mañana; se construye, no simple. Y 21 años que llevamos, casi 22, sí que me dan un poquito de autoridad para hablarte de eso, porque hemos pasado por todo y cada día descubrimos que realmente nos amamos y que queremos seguir caminando juntos”.

EL actor cordobés de 46 años no puede mencionar un solo episodio de dificultad matrimonial y confiesa que han sido demasiados obstáculos superados, pero nunca ha habido alguien más. “Hemos superado muchas cosas juntos, muchas cosas. Nunca hemos estado en riesgo por infidelidades. Es la vida misma, la vida no es fácil, no es tan simple, no es sencilla y te pone retos personales, familiares, profesionales, que te sacan cosas malucas y que tienes que compartirlas con quien convives. Y eso todo el tiempo te llega, te permea y eso es lo que hay que superar día a día”.

Cristina Hurtado y Josse Narváez llevan 22 años juntos y 10 de matrimonio - crédito @jossenarvaezm/Instagram

Josse Narváez y Cristina Hurtado, una pareja “real”

La pareja se conoció cuando participó en el reality Protagonistas de novela en el 2003. Han trabajado juntos en varias oportunidades como la conducción de Guerreros, concurso del Canal Uno que contó con varias temporadas. él ha desarrollado una carrera actoral por más de 20 años y ella se especializó en la conducción. Tienen tres hijos: Daniel, Juan José y Mateo.

Josse Narváez y Cristina Hurtado tienen acuerdos en su relación matrimonial - crédito @jossenarvaezm/Instagram

“Nos conocemos mucho y sabemos que lo nuestro es real y es verdadero. Dificultades tenemos todos los días. La gente supone que somos perfectos porque llevamos 22 años, porque estamos en este medio, dicen ‘son tan lindos, son tan bellos físicamente, los hijos son perfectos, el hogar perfecto’. Pero no, hay dificultades, hay crisis, hay momentos difíciles, hay escasez. Nos pasa lo que le pasa a todo el mundo. Es la vida como es para todos. Pero cuando cuando hay amor verdadero, sobrepasa todo eso”.

El también cantante que dejó el show musical Hombres a la plancha para concentrarse en su carrera como solista mencionó que su fe en Dios ha sido otro factor fundamental al momento de enfrentar los problemas de pareja que no han faltado, pero han sabido solucionar.

“El amor de Dios que no nos falta nunca”, luego asegura que es complejo y demanda esfuerzo para ser feliz. “Para esto hay que tener vocación y hay que saber en qué te metes. El matrimonio sobrepasa el enamoramiento, sobrepasa la pasión, un matrimonio sobrepasa todo. Para nosotros, es un compromiso, es un acuerdo, es una bendición”.

La pareja de actores se encuentra de vacaciones en Europa - crédito @jossenarvaezm/Instagram

No obstante, Josse quien sostiene con Cristina Hurtado una de las relaciones más estables, admiradas y queridas por el público colombiano en el mundo del entretenimiento, también mencionó que más allá del amor existen decisiones que hacen que las parejas se mantengan unidas por encima de las adversidades.

“Es muchísimo más que eso. Es mucho más profundo. El amor no es el enamoramiento. El amor es conocer las dificultades, los defectos, los errores, ver el lado oscuro de la otra persona y decidir quedarte con eso porque hay propósitos en común, porque te hace reír, porque te inspira, porque le crees, porque sueñan con lo mismo”, agregó Narváez.