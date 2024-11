Efraín Cepeda estalló contra acusaciones de violencia de Ariel Ávila en el Congreso: “Es él quien estaba desencajado”

Los senadores Efraín Cepeda y Ariel Ávila se pelearon en el Congreso de la República - crédito Colprensa - @senadogovco/X/ Infobae Colombia

Durante la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional se vivió un bochornoso suceso en el Congreso de la República, luego de anular la votación por encontrar un voto extra. Lo anterior obligó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a invalidar la votación y a dar por concluida la sesión, que se retomará el 19 de noviembre de 2024.

“Se ha hablado de fraude, de revisión de cámaras, de que el procedimiento no estuvo bien porque los tarjetones eran muy delgados. Para dar las garantías se revisarán cámaras, se van a hacer nuevos tarjetones, se va a poner un cubículo (...) se levanta la sesión”, expresó Cepeda ante la plenaria.

Una vez que Cepeda tomó la decisión de dar por terminada la sesión, el senador de la República por la Alianza Verde Ariel Ávila se acercó a increpar a su compañero en búsqueda de explicaciones detrás de la sustentación de la votación. Los dos congresistas se enfrascaron en una acalorada discusión en la que hubo varios insultos.

Durante el intercambio verbal, Cepeda replicó a Ávila: “A mí no me acuse de eso (...)”. Mientras se levantaba del atril, lanzó varios comentarios, visiblemente molesto y gesticulando, con el micrófono apagado. En ese momento, alguien lo tomó del hombro para calmarlo y hacer que regresara a su asiento; este breve episodio generó diversas reacciones en la comunidad virtual.

La votación para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional fue invalidada por un voto extra; situación que desencadenó una confrontación entre los senadores Ávila y Cepeda

Luego del altercado, Ariel Ávila utilizó su cuenta de X para denunciar a Cepeda de insultarlo y atacarlo por solicitar explicaciones ante los errores en la votación para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional entre los candidatos Miguel Efraín Polo, apoyado por sectores cercanos al presidente Petro, y Claudia Dangod, respaldada por la oposición.

“Este es el momento en el que Efraín Cepeda se levanta, me increpa y me insulta con groserías, todo porque yo no me presté para las marrullas que ocurrieron hoy en la Plenaria. ¿Quién sanciona al presidente del Senado cuando es él quien me falta al respeto? ‘Artículo 73 de la Ley Quinta’”, sostuvo.

Desde la misma tribuna, Cepeda respondió a Ávila para dar su versión de los hechos. El presidente del Senado subió una grabación en la que se ve cómo el congresista de la Alianza Verde es el que inicia la discusión.

El mensaje de Cepeda fue explícito, librando su responsabilidad, además de señalar que él solo estaba cumpliendo con sus funciones en la plenaria.

Efraín Cepeda contestó a las acusaciones de violencia de Ariel Ávila - crédito: @EfrainCepeda/X

“Quiero dejar en claro que quien se aproximó con ánimo pendenciero a la mesa directiva, en donde me encontraba dirigiendo la sesión, fue el Senador Ariel Ávila”, aseguró.

Bajo la misma línea, indicó que no se incumplió ningún derecho, por lo que seguirán trabajando para garantizar que los debates restantes en el salón elíptico se lleven a cabo sin problema alguno.

Efraín Cepeda mostró un video extendido de su discusión con Ariel Ávila - crédito: @EfrainCepeda/X

“El video completo muestra que es él quien estaba desencajado. Nosotros seguiremos dando las garantías y buscando que las decisiones del Congreso sean serenas y transparentes, no fruto del apasionamiento y el sesgo político”, añadió.

Ante la publicación del senador del Partido Conservador, Ávila no se ha pronunciado, pero los internautas no dudaron en reaccionar a la fuerte discusión que protagonizaron los congresistas. Fueron miles de usuarios los que pidieron cambios en el Congreso de la República para evitar que eventos como el voto de más en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional no se vuelvan a repetir.

De igual manera, varios internautas aseguraron que fue claro que Ariel Ávila fue el responsable del agarrón, por lo que pidieron sanciones para el congresista. “Se ve que Ariel Ávila manotea y lo señala, nada bueno se puede esperar de ese “señor” y con esos amigos que tiene, pues”, se lee en la red social.