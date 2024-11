Yeison Jiménez aclaró rumores sobre su salud y lo que pasará con sus conciertos en 2024

El popular cantante informó que en 2025 reducirá sus presentaciones, priorizando su bienestar personal y reservando tiempo para su familia - crédito yeison_jimenez / Instagram

Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, anunció cambios significativos en su carrera musical para 2025. En declaraciones recientes, el artista nacido en Manzanares, Caldas, aclaró que, a pesar de los rumores sobre su estado de salud, no cancelará ninguno de sus conciertos programados para este año.

Sin embargo, planea reducir su carga de trabajo a la mitad el próximo año para dedicar más tiempo a su familia, según lo dio a conocer él mismo mediante sus redes sociales. El artista, conocido por éxitos como Maldita traga, Hasta la madre y Tenías razón, expresó a través de Instagram, que su apretada agenda de conciertos ha afectado su salud. “Mi cuerpo no me está respondiendo”, comentó, refiriéndose al agotamiento acumulado tras nueve años sin descanso.

A pesar de esto, Jiménez aseguró que su estado de salud no es tan grave como se ha especulado y que continuará con sus presentaciones en lo que resta de 2024. En cuanto a su agenda de conciertos, el cantautor mencionó que ha ido reduciendo el número de presentaciones progresivamente. “El año pasado hice 29 shows en diciembre. Este año van a ser 18″, explicó, desmintiendo así cualquier rumor sobre cancelaciones masivas de sus espectáculos.

Yeison Jiménez explicó en redes sociales su decisión de reducir conciertos en 2025 - crédito yeison_jimenez / Instagram

El cantante también compartió sus planes para el futuro, indicando que en 2025 trabajará al 50% de su capacidad actual. “Yo lo que dije fue que me siento cansado, agotado, llevo nueve años sin descansar y el próximo año me voy a dedicar a descansar, y el próximo año voy a trabajar el 50% de lo que trabajo este año, porque el resto del 50% me voy a dedicar a viajar con esta señorita (su hija) y toda mi familia”, afirmó, recalcando la importancia de equilibrar su vida profesional con su bienestar personal y familiar.

Estos anuncios llegan tras una serie de malentendidos con los medios de comunicación, que llevaron a especulaciones sobre su salud y su carrera. Jiménez aprovechó la oportunidad para aclarar su situación y reafirmar su compromiso con sus seguidores, asegurando que continuará ofreciendo su música mientras cuida de su salud y su familia.

Yeison Jiménez y Chayín Rubio presentan ‘El Mejor Remix’

En paralelo, Yeison Jiménez unió fuerzas con el mexicano Chayín Rubio para lanzar una nueva versión de su éxito viral, El Mejor Remix. Esta colaboración busca expandir el alcance de Jiménez en Latinoamérica, introduciendo nuevos ritmos que podrían atraer a un público más amplio.

Yeison Jiménez y Chayín Rubio presentan "El Mejor Remix" para conquistar América Latina - crédito yeison_jimenez / Instagram

El proyecto, que ha sido recibido positivamente hasta ahora, representa un esfuerzo por parte de del caldense para innovar en su música. “Me siento muy emocionado de formar parte de este proyecto con Chayín. La canción tiene una energía especial y sé que juntos vamos a sorprender a todos con esta versión”, expresó Jiménez, destacando la intención de ofrecer una nueva perspectiva a su música.

La propuesta de colaboración surgió de Chayín Rubio, que encontró en el colombiano un aliado perfecto para esta fusión musical. Ambos artistas han trabajado para mantener la esencia de la canción original, enriqueciendo la pieza con elementos novedosos. El videoclip, filmado en Medellín bajo la dirección de Visional Film, refleja la energía y autenticidad de esta colaboración.

Chayín Rubio también compartió su entusiasmo por el proyecto, afirmando que el estilo de Jiménez aportará una vibra increíble a la canción. “Los fans van a quedar sorprendidos”, comentó Rubio, que ha sido un defensor de la innovación en la música regional mexicana.

2024 ha sido particularmente significativo para Jiménez, logrando llenar tres veces el Movistar Arena y una vez la reconocida Macarena, consolidándose como un referente en la música popular. Estas presentaciones son una muestra de su creciente popularidad y del impacto de su música en el público.