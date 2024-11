Katherine Miranda pidió la renuncia del director del Invima tras polémicas declaraciones: “Realmente es inaceptable”

La representante a la Cámara Katherine Miranda pidió la renuncia del director del Invima, Francisco Rossi - crédito Colprensa - Presidencia

Las afirmaciones del director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Francisco Rossi, en relación con la postura de su despacho de no comprar medicamentos para tratar enfermedades huérfanas, por considerarlos “caros”, continúa generando fuertes reacciones. Como la de la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, que en la plenaria de la corporación del martes 5 de noviembre pidió la renuncia del mencionado funcionario.

Miranda no ocultó su enojo ante lo dicho por Rossi, que el jueves 31 de octubre, durante el XI Encuentro Nacional de Farmacovigilancia y el XIX Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas, efectuado en Bogotá, se refirió en términos desobligantes con respecto al papel que debe cumplir la entidad para darle el visto bueno a la llegada al territorio nacional de medicinas que permitan combatir estas patologías.

“Aunque estoy exagerando el tiempo, es que tenemos un debate global y lo tenemos con la industria farmacéutica de innovación, de por qué son tan caros. Y los argumentos por los cuales son tan caros, pues no son defendibles, no son aceptables y no son aceptables para los países en desarrollo. A esos precios no vamos a tener acceso”, afirmó Rossi en su sonora intervención, lo que no tardó en desatar una ola de reacciones en su contra, al no cumplir, al parecer, con lo encomendado.

El funcionario del Gobierno nacional dio sus motivos que han llevado a la entidad a mirar con recelo la importación de medicamentos para combatir las enfermedades huérfanas - crédito @AforeroM/X

Incluso, en sus declaraciones, el director del Invima comparó la situación con lo que se registró en la pandemia del COVID-19, pues así se tuviera acceso a los medicamentos de innovación, el problema es el precio, “pues no es aceptable” ni “defendible”. Ese, para él, es el motivo de debate, pues este tipo de fármacos tienen un sistema de protección de propiedad intelectual y otros mecanismos de exclusividad que hacen, en su concepto, que sus precios no estén al alcance.

“No tienen una explicación razonable como no sea así. En Colombia, excepcionalmente, los hemos venido pagando, pero tuvimos una manifestación hace unos días porque parece ser que los recursos públicos colombianos ya no van a alcanzar para seguir pagando cualquier costo de cualquier medicamento que sea una innovación. Y esa es una discusión que tenemos que tener y que tenemos que equilibrar”, afirmó en su defensa.

La dura crítica de Katherine Miranda a Francisco Rossi

En la sesión que se llevó a cabo en la Cámara, Miranda pidió la renuncia del director general del Invima, al igual que lo habían hecho las fundaciones de pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia, que también se pronunciaron en este sentido.

“No puede ser aceptable en una sociedad como la colombiana, que el director del Invima diga que no se compran los medicamentos porque son muy caros. Que diga que los gobiernos no deberían invertir en tratamientos innovadores y que los altos costos de estos medicamentos significa que no están destinados para países en desarrollo”, afirmó la congresista opositora al Gobierno de Gustavo Petro, pese a que hizo campaña con él en la segunda vuelta de 2022.

La congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, pidió que Francisco Rossi de la dirección general del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) - crédito Canal Congreso

Asimismo, la congresista indicó que por este tipo de decisiones se están dejando morir en Colombia más de 58.000 pacientes que, a la fecha, tienen enfermedades huérfanas como lo son esclerosis múltiple; y algunos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes y malformaciones congénitas, entre otros. “Creo que desde el Congreso tenemos que hacerle un llamado al Gobierno nacional para que esta clase de funcionarios no estén al frente de instituciones como el Invima”, agregó.

Es por esto que calificó este tipo de declaraciones como “inaceptables”, que se suman a otro tipo de afirmaciones que surgían de miembros del movimiento progresista, con una indirecta a la comunicadora social María Antonia Pardo, Nany, y su “al final iban a morir” durante el paro nacional. “Que para qué ese tipo de medicamentos... Acá ninguno de nosotros ni de nuestros familiares está exento de tener una de este tipo de enfermedades. Y no es un buen mensaje que se le niegue el acceso a los medicamentos a estos pacientes”, puntualizó.