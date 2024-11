Luisa Fernanda W reveló la enfermedad que padece y cuál es el tratamiento que recibe

Luisa Fernanda W padece de una enfermedad que la obligó a tomar medidas con su cabello - crédito @luisafernandaw/Instagram

Luisa Fernanda W es una reconocida figura en las redes sociales, que inició creando contenido en plataformas como Instagram y YouTube, donde rápidamente captó la atención del público joven gracias a su carisma y autenticidad. Con el paso del tiempo, la antioqueña se renovó, emprendiendo en negocios como su marca de maquillaje, su restaurante junto a Pipe Bueno, entre otros.

Con millones de seguidores en sus redes sociales, Luisa Fernanda W ha sabido diversificarse estableciendo colaboraciones con numerosas marcas reconocidas. Sin embargo, desde algún tiempo tomó la decisión de dejar de hacerles publicidad a productos que tuvieran que ver con el cuidado del cabello, pues presentó un grave problema en el cuero cabelludo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La creadora de contenido reveló que padece de alopecia genética - crédito @luisafernandaw/IG

De acuerdo con una publicación de la creadora de contenido, después de someterse a una serie de exámenes médicos, encontraron que padecía de alopecia genética, conocida también como calvicie de patrón. Esta afección de Luisa Fernanda Cataño, nombre de pila de la influenciadora, se produce en la fase de crecimiento haciendo que este ciclo se vuelva más corto.

“Hace un año dejé de trabajar con marcas capilares y decidí empezar una nueva etapa con mi pelo … La verdad no me crecía mi pelo, lo primero que hice fue dejar las extensiones, tampoco lo volví a decolorar”, fueron las primeras acciones que tomó la empresaria para fortalecer su pelo y evitar que este se cayera de manera abundante.

La creadora de contendido se llevó varios halagos por su decisión de cuidar más su cabello - crédito @luisafernandaw / Instagram

De acuerdo con Cataño, desde hace más de un mes comenzó a recibir tratamiento de manos expertas en el tema del cuidado capilar, replicando una serie de fotografías en la que muestra cómo ha sido el cambio. Así las cosas, la influencer dejó ver que ha pasado por el cabello corto, llevándolo hasta un largo medio a la altura de los hombros y finalmente más largo, producto de las decisiones que tomó y bromeando un poco al respecto “en las últimas 2 fotos pueden ver como tenía el pelo en pausa😅”, agregó.

Los comentarios de la comunidad digital que tiene Luisa Fernanda en su cuenta de Instagram donde acumula más de 19 millones, no dudó en respaldarla en su decisión con mensajes, como: “Sea con el cabello corto o largo, tenerlo bien cuidado siempre será importante para una mujer”; “ella es todo lo que está bien en esta vida, cuéntanos más”; “la mejor decisión, dejar de usar extensiones y no pintárselo más, sufre mucho”, entre otros.

Qué más dijo sobre su alopecia

Luisa Fernanda W fue duramente criticada por la moña que hace, lo que provocaba que su alopecia acelerara - crédito @luisafernandaw/Instagram

En otra publicación, Luisa Fernanda W quiso explicar que este tipo de alopecia por genética viene del lado de su mamá y que, además, ha sometido su cabello a diferentes procesos de decoloración “muy fuertes” para poder pintarlo, cosa que también influía en que este no creciera debido al maltrato que provocaba.

“Yo recibo varios mensajes de este tipo y para las personas que no conocen o no saben la situación que yo pasé con mi pelo les voy a contar rápidamente; tengo una leve alopecia, que es por genética. Mi mamá tiene esta alopecia y yo también, antes es que tengo pelo, y a eso súmenle todos los procedimientos que me he hecho de todo tipo, me he pintado el pelo de los colores que tú quieras... me he hecho decoloraciones muy fuertes”, fueron las primeras palabras de la creadora de contenido sobre el tema.

Fiel a su estilo cargado de sentido del humor en algunas ocasiones, la paisa aseguró que “para lo que tengo por genética y para lo que he hecho con mi pelo, antes tengo pelo”, dejando claro que no fue una decisión fácil de modificar algunos hábitos.