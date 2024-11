A asesora de planes de turismo le clonaron su línea de WhatsApp y están estafando a sus más de 5.000 contactos de clientes

Los delincuentes envían mensajes de alerta a sus víctimas - crédito ZACHARIE SCHEURER/DPA

Las ciberestafas se convirtieron en el delito del milenio, ya que los sofisticados delincuentes se especializaron al adoptar tecnologías o, simplemente, tácticas para acceder a la información de dispositivos electrónicos de las víctimas.

Colombia no está exento de esta tendencia criminal, en la que por medio de una simple llamada, un mensaje de texto o vía WhatsApp, logran ganarse la confianza de las personas para persuadirlas y que así, posteriormente, “muerdan” el anzuelo y finalmente las estafen.

Ahora, los delincuentes estarían utilizando la imagen de la misma plataforma digital para advertir al usuario de presuntos movimientos irregulares.

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por “Soporte técnico de WhatsApp” para escribir y generar confianza en el usuario; luego, indican que desde otro dispositivo intentaron ingresar a la cuenta, por lo que debe responder “sí” o “no” si autorizó o no el inicio de sesión.

Los delincuentes envían preguntas para persuadir a la víctima - crédito Dado Ruvic/Reuters

A partir de esta autorización, el delincuente envía un código de confimarción, y de confirmar el número, la víctima le permite al maleante clonar la cuenta de WhatsApp y acceder a sus contactos.

Precisamente, todos los pasos anteriores los realizó Martha Pineda, una asesora de ventas de una agencia de turismo, que vive un dilema por cuenta de los estafadores que le robaron su cuenta de WhatsApp con más de 5.000 contactos, entre los que se encuentran sus clientes.

“Me llegó un mensaje donde me preguntaba si estaba intentando ingresar desde un Open 16, que si era yo dijera que sí y que si no, pues no. Escribí ‘no’, ahí me llegó un código y yo lo acepté. Inmediatamente ingresaron a mi WhatsApp, me quedé sin mi cuenta, me bloquearon la línea y están estafando a las personas”, dijo la víctima a Noticias Caracol.

La víctima afirmó que los delincuentes están utilizando su lista de contactos, que incluye a 5.000 clientes, para llevar a cabo estafas. Los criminales se hacen pasar por ella, escriben a las personas y les ofrecen servicios ficticios. “Les preguntan qué reservas necesitan, porque la gente escribe a mi número. Ellos se hacen pasar por mí, les envían cotizaciones y les hacen consignar plata a las personas. Lógicamente, apenas consignan, bloquean los números”, explicó la afectada al medio citado.

A la víctima le robaron sus más de 5.000 contactos - crédito Gabby Jones/Bloomberg

En la entrevista citada, Martha Pineda afirmó que ha intentado buscar ayuda de diferentes autoridades para detener la estafa que se lleva a cabo a través de su cuenta de WhatsApp, pero según su testimonio, no ha recibido una solución efectiva. “Yo acudí a las autoridades, expliqué el tema y me dijeron que no hay nada que hacer porque eso se ve a diario, que yo no soy la única y que a mucha gente han estafado de esa manera. Me preocupa saber a cuánta gente están robando. Yo no he podido trabajar, llevo un mes quieta”, lamentó.

Recomendaciones para no caer en estafas

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de identificar si el extraño mensaje que recibió puede tratarse de una estafa es que la cuenta de WhatsApp tiene la verificación distintiva con el chulo azul.

“La insignia de cuenta verificada en un perfil de empresa brinda más confianza a los clientes cuando interactúan con una empresa en WhatsApp. La insignia indica que una empresa fue verificada por Meta en función de su actividad en WhatsApp y de los documentos que proporcionó”, explica en su sitio web plataforma digital propiedad de Mark Zuckerberg.

La cuenta oficial de WhatsApp aparece verificada con el distintivo 'chulo azul' - crédito Infobae

Otra característica distintiva es que el número de contacto no va a ser visible, por lo que si se trata de una estafa, muy probablemente le aparezca el número desde donde es contactado. Además, la plataforma no le solicitará información personas de ningún tipo: “Los chats oficiales de WhatsApp siempre tendrán una insignia verificada de color azul, y nunca te pediremos información personal”.

Las faltas ortográficas y de gramática en el mensaje debe ser otro aspecto para llamar la atención, por lo que puede ser una señal para no atender las indicaciones que le solicita. Asimismo, si no solicitó la verificación de su cuenta o algún servicio relacionado, lo mejor es que omita el mensaje o lo bloquee.

Las autoridades recomienda que si en el peor de los casos comienza a ser víctima de algún tipo de extorsión, no dude en reportarlos a las autoridades.