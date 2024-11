Yeison Jiménez ofrece becas y descuentos para impulsar la educación, así puede postularse

Yeison Jiménez combina raíces culturales con melodías populares, consolidando su influencia - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez es considerado una de las voces más destacadas de la música popular colombiana, ganando el reconocimiento y el cariño del público en todo el país y más allá de sus fronteras. Con un estilo que mezcla temas de desamor, superación y una conexión genuina con sus raíces, el artista logró posicionar éxitos como Aventurero, El Desmadre y Tenías Razón, convirtiéndose en referentes de su género. Su historia personal, de esfuerzo y perseverancia, resuena tanto como sus letras entre sus seguidores, quienes encuentran en él no solo un talento, sino una historia de superación que inspira.

Así mismo, no solo se destaca por su éxito en la música popular, también por el fuerte vínculo que mantiene con sus seguidores y su disposición a brindar ayuda a quienes más lo necesitan. A través de diferentes iniciativas y gestos de generosidad, demuestra que su compromiso va más allá del escenario. En varias ocasiones, realizó contribuciones económicas significativas y donaciones para apoyar causas sociales, especialmente aquellas que buscan mejorar las condiciones de vida en comunidades vulnerables.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La iniciativa educativa de Jiménez ofrece oportunidades de estudio completas - crédito @sebasmorenooo/IG

Así mismo, el cantante sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar una iniciativa educativa que busca apoyar a quienes desean acceder a estudios superiores. A través de un sorteo especial, el intérprete ofrecerá 10 becas que cubrirán el 100% del costo del primer semestre en programas de Link Education, además de otorgar descuentos que oscilan entre el 25% y el 65% para más de 1.000 estudiantes, aplicables durante toda la carrera. Esta propuesta está dirigida a quienes buscan avanzar en su formación profesional y necesitan apoyo financiero para hacerlo.

Para participar en esta convocatoria, los interesados deben cumplir con varios requisitos específicos: primero, deben inscribirse en un programa académico de su elección a través de los orientadores educativos de las universidades que forman parte de la red aliada; luego, tienen que reservar su cupo mediante el pago de una parte o el total de la matrícula financiera, existiendo la posibilidad de acceder a planes de financiación. Adicionalmente, las becas del 100% se otorgarán de manera mensual durante el periodo de campaña y serán anunciadas a través de las cuentas oficiales de Link Education, lo que requiere que los postulantes estén atentos a sus redes sociales

Entre los requisitos para mantener la beca, los estudiantes no pueden aplazar ni perder ningún semestre y deben respetar las normas establecidas en el reglamento de la institución. También se aclaró que las becas no tendrían valor comercial, por lo que no podrían venderse ni utilizarse como moneda de intercambio.

Las becas de Jiménez abren puertas para jóvenes en busca de un futuro mejor - crédito Universidad Nacional de Colombia

Guía de requisitos y condiciones para acceder al beneficio

Para quienes deseen postularse y cumplir con las normas para acceder a las becas y descuentos ofrecidos por Jiménez, el intérprete dejó en claro una serie de criterios y requisitos clave que los interesados deben considerar:

Requisitos personales: solo podrán acceder a la beca quienes sean mayores de 16 años, tenga su título de bachiller, y hayan presentado las pruebas Saber 11. Es indispensable contar con la nacionalidad colombiana; en el caso de los extranjeros, estos deberán presentar la documentación legal que los habilite para estudiar en el país.

Condiciones de elegibilidad académica: quienes ya hayan sido estudiantes en alguna de las instituciones patrocinadoras no podrán ser beneficiarios de esta iniciativa. Los descuentos y beneficios de la beca están reservados exclusivamente para nuevos estudiantes, por lo que no se podrán acumular con otros beneficios o descuentos ya otorgados por las instituciones de educación superior participantes.

Estudiantes seleccionados deberán enfrentar el reto de no perder semestres - crédito Pronabec

Proceso de matrícula: una vez seleccionados, los beneficiarios deben completar los trámites de inscripción y matrícula que establezca la universidad o institución correspondiente, cumpliendo los requisitos que esta demande como parte del proceso académico regular.

Beneficio de descuentos y limitaciones: los descuentos que aplican a estos programas de becas son del 25% para programas generales y hasta un 65% para programas en modalidad virtual. No obstante, es importante destacar que estos porcentajes pueden estar sujetos a cambios y modificaciones por parte de las instituciones educativas sin previo aviso, de acuerdo con las condiciones que establezca cada una.