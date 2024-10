Estiwar G reveló por qué no particiáría en ‘La casa de los famosos’: “No es un formato cómodo para mí”

El influencer habló de su participación en ‘La casa de los famosos 2’ - crédito @estiwar.g/Instagram - Canal RCN

La casa de los famosos Colombia anunció una segunda temporada. La noticia fue revelada durante la gala final de la primera temporada, donde la influenciadora caleña Karen Sevillano fue la ganadora. Este reality, una colaboración entre Canal RCN y la app de ViX, ha captado la atención de miles de televidentes en el país.

En esta segunda entrega, los televidentes tendrán la oportunidad de decidir qué celebridades ingresarán a la casa. A partir del lunes 4 de noviembre, se presentarán semanalmente seis candidatos, y los seguidores del programa podrán votar por su favorito desde las 6:00 a. m. del lunes hasta las 4:00 p. m. del domingo. El resultado de las votaciones se dará a conocer durante la emisión de Noticias RCN a las 7:00 p. m. del mismo día.

Se sabe que el Canal RCN ha contactado a varias celebridades, y uno de ellos fue Luis Fernando Arias, conocido como Estiwar G. El influenciador bogotano reveló en una entrevista con Infobae Colombia que no le gustaría ser parte del reality: “He pensado en La casa de los famosos, pero siento que no es un formato cómodo para mí, ya que tendría que interpretar a ‘El G’ desde que me levanto hasta que me acuesto, lo cual sería una gran carga. Alguien me dijo: “Si logras hacer eso, marcarías un hito en la actuación, al ser la primera persona en sostener un personaje durante tanto tiempo sin interrupciones”.

Asimismo, el creador de contenido comentó que en el programa de convivencia se presentan muchos conflictos en los que no participaría: “Allá la gente se da mucha candela, mucho azote. Yo lo pensaría muy bien; no creo que ese sea un formato que me convenga. A mí me gusta verlos, ver cómo se encienden, cómo se dicen cosas, cómo botan veneno; eso es chévere. Pero estar ahí en medio de ese disturbio, pesado. Tal vez en otro tipo de reality que no sea de convivencia directa, quién sabe, podría aparecer”.

Además, el influenciador también contó en diálogo con este medio que haber participado en el programa de MasterChef Celebrity, en 2022, le cambió su vida: “Yo pienso sinceramente que fui una de las personas más beneficiadas con el reality, porque yo llevaba muy poco tiempo al aire, o sea, mi personaje tenía poco tiempo, llevaba más o menos cuatro meses después de haber hecho el primer video y que a ti te den una oportunidad tan grande, eso cambia radicalmente todo. Tu exposición, al principio la gente no gustaba mucho de mí por cómo yo me expresaba y por cómo yo me veía, pero capítulo tras capítulo, fui metiéndole amor, fui representando a la gente del barrio, dejando mensajes positivos y la gente se quedó con eso y hoy en día gracias a Dios la gente me quiere mucho y yo los quiero mucho a ellos. Cambió mi vida radicalmente, totalmente, dio un giro muy grande y me trajo muchas oportunidades, yo siempre estaré agradecido con MasterChef por darme ese impulso, esa fuerza”, expresó el creador de contenido.

En la actualidad se encuentra concursando en el nuevo formato Masterchef Celebrity Al rojo vivo; sin embargo, reflexionó que le faltó para ganar la temporada en la que participó en el programa: “Yo siento que algo fundamental fue primero, profundizar en los conocimientos porque yo estudié muchas cosas, pero no al nivel de mis compañeros, ellos tenían chef privado y yo tenía era YouTube, TikTok e Instagram para aprender y a pesar de que profundice muchos de mis conocimientos como que siento que me faltó un poquito más”.

Asimismo, el creador de contenido destacó que también le afectó el hecho que nunca había estado en televisión: “Este programa también es mucho de resistencia, yo nunca había visto la televisión, nunca había estado en el mundo de la televisión, nunca había estado frente a una cámara, nunca había tenido la presión de un público y de un reality entonces era inexperto en esas cosas y eso pesa, entonces la presión también aún no lo va desgastando con los días y es muy complejo lidiar con ese tipo de cosas. Entonces yo creo si le hubiese puesto un poco más de cuidado a esos dos factores quizás estuviésemos hablando con el ganador de Masterchef 2022″, añadió para el medio.