Confirman retrasos en el metro de Bogotá: la línea 2 no estará terminada a tiempo

El proceso de licitación de la segunda megaobra fue aplazado por la empresa encargada del futuro medio de transporte - crédito @CarlosFGalan/X

A pesar de los avances que ha tenido la primera línea del Metro de Bogotá con un 40% de ejecución, la segunda línea está en la cuerda floja.

Por quinta vez consecutiva, el proceso de licitación de esta segunda megaobra fue aplazado por la empresa encargada del futuro medio de transporte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro, en una rueda de prensa el jueves 24 de octubre sostuvo que “todo este trámite nos ha tomado diez meses. En el tiempo real, constituye un retraso en la programación. No podemos manifestar que no. Es un retraso que no depende de la Empresa Metro”, indicó Narváez.

Según Narváez, había cuatro grupos empresariales participando en el proceso licitatorio, pero dos de ellos ya fueron descartados debido a conflictos de interés que tardaron diez meses en estudiarse.

“Significa que el proceso licitatorio continúa de acuerdo a como ha establecido la licitación. Vamos a recibir ofertas el 20 de diciembre. Hay que recordar que en el mes de mayo iniciamos el proceso de precalificación”, explicó.

Es un retraso que no depende de la Empresa Metro - crédito Alcaldía de Bogotá

Los grupos habilitados para la participación de la licitación son: APCA 3: Bogotá Metro 2, conformada por China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd. (75%) y China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. (25%). Y • APCA 4: Unión L2 Bogotá Metro Rail conformada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II SAS (40%), CAF Investment Projects S.A. (20%) y Acciona Concesiones S.L. (40%) para que ambas presenten propuestas antes del 24 de abril 2025.

De acuerdo con Narváez, la fecha de entrega de la segunda línea del Metro de Bogotá ya no será en 2032, como estaba previsto inicialmente, sino en 2033.

“Esperamos que en el 2033 ya tengamos operación del metro de Bogotá y la construcción de esta segunda línea empezaría en 2027″, concluyó Narváez.

El aplazamiento de la licitación de la segunda línea del metro de Bogotá ya había sido advertido desde inicios de este año 2024. Entre ellos, se encuentra el concejal del Centro Democrático Daniel Briceño, quien recientemente lamentó los aplazamientos de este convenio, y aseguró que la responsabilidad recae en la exalcaldesa Claudia López.

Uno de los motivos por los cuales se ha aplazado esta adjudicación se debe a un posible conflicto de interés entre las empresas competidoras- crédito Secretaría de Movilidad

El motivo por el que tantas veces se han aplazado la licitación

Uno de los motivos por los cuales se ha aplazado esta adjudicación se debe a un posible conflicto de interés entre las empresas competidoras, quienes comparten a China Communications Construction Company (Cccc) como socio en común, de acuerdo con una denuncia de una compañía española interesada en el contrato de construcción de la megaobra.

Sin embargo, el gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, comentó que esta situación se está manejando conforme a los lineamientos de la banca multilateral, subrayando que el proceso se realiza con total transparencia.

“La banca multilateral y la Empresa Metro de Bogotá ampliaron el plazo de la licitación, de tal forma que se garantice los principios transparencia, neutralidad e integridad, a los participantes”, explicó en su momento la empresa, a través de un comunicado.

El metro de Bogotá puso la primera columna del viaducto en la avenida Caracas

Por otro lado, la construcción de la primera línea del metro de Bogotá continúa avanzando con la fundición de la primera de las 365 columnas que se levantarán sobre la avenida Caracas, según informó el Distrito de Bogotá. Este hito marca un paso significativo en el desarrollo de un proyecto que busca transformar la movilidad en la capital colombiana.

Al momento, la obra tiene 40,76% de avance en su primera línea, de acuerdo con lo dicho por la administración local. Este proyecto, que se extiende a lo largo de 24 kilómetros, es considerado el más importante en infraestructura y transporte para la capital colombiana.

Hasta el 30 de septiembre de 2024, el proyecto había logrado la construcción de 154 columnas, 3.123 pilotes, 76 vigas capiteles, 217 apoyos y 167 dados, lo que refleja un avance considerable en la obra.

Los trenes que circularán por esta línea tendrán características específicas que se adaptan a las necesidades de la ciudad. Aunque el diseño final de los trenes aún no se ha revelado por completo, se espera que sean modernos y eficientes, contribuyendo a mejorar el transporte público en Bogotá.