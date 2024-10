Capturan a nueve personas en Medellín por reclutamiento infantil y explotación sexual de menores de edad

Además de las capturas, las autoridades cerraron nueve establecimientos que no acreditaron documentación para funcionar - crédito Antonio Lacerda/EFE

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad, como parte de la estrategia cruzada contra el reclutamiento infantil y el uso de menores de edad para la comisión de delitos, lograron la captura de nueve personas y cerraron establecimientos que no acreditaron documentación para funcionar, y en donde, presuntamente, se desarrollarían actividades relacionadas con el turismo sexual en Medellín (Antioquia).

Las autoridades visitaron los establecimientos comerciales para capturar a los delincuentes que atentan contra la integridad de los menores de edad en los sectores de El Poblado, Parque Lleras, el Centro, Laureles y sectores de Manrique y Aranjuez, en donde hay alto riesgo de estos delitos.

La teniente coronel Claudia Suárez, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, resaltó que se llevaron a cabo más de 300 actividades que dejaron como resultado la recuperación de varios menores en condición de mendicidad. “Hemos hecho 311 actividades, de las cuales, en vigilancia y control, con autoridades locales, hemos estado visitando diferentes sitios como residencias, discotecas, tiendas, hemos ubicado 37 niños, de los cuales los hemos ubicado en mendicidad, consumo”.

Importantes resultados

En estos procedimientos participaron más de 100 uniformados, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y otras entidades. Además, se hizo un allanamiento en un hotel en el que se encontraron a tres menores de edad que habían sido utilizados para llevar a cabo diferentes delitos.

“Nuestra lucha no se detiene. En las últimas 24 horas hemos dado importantes resultados, con la captura de nueve personas que utilizaban a menores para la comisión de delitos y el sellamiento de establecimientos que no cumplían con las normas. Estamos protegiendo lo más preciado: nuestras niñas y niños. Esta es una cruzada por su bienestar y no vamos a descansar”, aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, en pronunciamiento oficial.

El funcionario agregó que “hemos avanzado de manera significativa, no solo con capturas, sino también con la protección directa de menores. Quiero subrayar el caso de un sujeto que, tras ganarse la confianza de una madre, abusó de su hija y la utilizó para cometer robos. Este individuo ya está tras las rejas. Estos son los resultados que nos impulsan a seguir trabajando día y noche”.

Llamado a denunciar casos

La Alcaldía de Medellín hizo un llamado a denunciar estos casos, ya que es fundamental para erradicar los crímenes que se presentan en la capital antioqueña, salvaguardando la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Por su parte, el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, subrayó que a la fecha las autoridades han logrado capturar a 306 personas por delitos sexuales, 83 fueron realizadas en flagrancia y 223 se encuentran investigando de la mano con la Fiscalía General de la Nación.

“Esta cruzada tiene como finalidad fortalecer planes de prevención para que, en entornos escolares, zonas de discotecas, gastrobares y a la comunidad en general, con el fin de evitar la explotación sexual en menores de edad”, dijo el uniformado. La Policía continuará con sus labores para prevenir estos crímenes.

En agosto, la institución rescató de las calles de la ciudad a 65 menores de edad que se encontraban en riesgo de explotación sexual comercial. La Administración distrital informó que esto fue posible gracias a un trabajo articulado entre las secretarías de Inclusión Social y Seguridad, las gerencias del Centro y de Etnias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Policía de Infancia y Adolescencia. Si bien es uno de los delitos contra los que más emprendieron acciones, todavía sigue dejando víctimas.