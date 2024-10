⁠'Creativos’ modificiaron un camión para llevar más carga en Bogotá y se hicieron virales: “Nueva colombianada”

A la parte superior del contenedor habría agregado por lo menos otro metro para ampliar su capacidad - crédito @ColombiaOscura_ / X

El ingenio de algunos conductores a la hora de modificar sus vehículos parece no tener límites. Basta con ver la estrategia para ampliar por lo menos un metro la parte superior del contenedor de un camión de carga que, con placas de Cota, fue visto paseándose por Bogotá.

“Otra colombianada, compañeros, miren eso, miren eso, pa’ que le quepa más carga”, se escucha decir a otro miembro del gremio que, sin salir de su asombro, decidió grabar la forma tan peculiar del vehículo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Quienes conocen la normativa se preguntan cómo es que no ha sido detenido - crédito @ColombiaOscura_ / X

Si bien la ampliación podría ser de utilidad para transportar superficies de gran envergadura, como láminas o bases de cama, el diseño del vehículo resulta a la vista tan curioso como excéntrico.

Con cuatro señales gigantes que advierten sobre el transporte de “carga larga” el conductor trató de evadir la responsabilidad por la extensión de su carrocería. Sin embargo, la medida no logró convencer a quienes conocen la normativa a fondo.

“¿Cómo le permiten circular, si se ve claro que excede las medidas técnicas y reglamentarias?”, “Parece un tetris, señores”, “Es igualito a los camiones que hacía con mis bloques de Lego”, “El conductor del furgón con medidas especiales de carga: con la norma me limpio el cul...”. “Hay que ser muy ordinario para hacer una cosa de estas”.

Regulación del transporte de enseres domésticos en Colombia

En Colombia, el transporte de enseres domésticos está sujeto a estrictas regulaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la protección tanto de los transportistas como de los demás conductores. Según la normativa vigente, solo determinados vehículos que cumplen con requisitos específicos pueden llevar a cabo este tipo de actividad en las vías del país.

Los vehículos autorizados deben cumplir con características técnicas y de seguridad establecidas por las autoridades. El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones severas, como la retención de la carga, la inmovilización del vehículo, y en casos más graves, la prohibición temporal o definitiva de realizar actividades de transporte de mudanzas. Estas sanciones aplican no solo a las empresas, sino también a individuos que usen medios de transporte no autorizados.

La normativa también subraya la importancia de que los conductores no infrinjan las reglas, ya que cualquier violación podría poner en peligro la seguridad de los involucrados y del resto de los usuarios de las vías. Las autoridades hacen un llamado a cumplir estrictamente con las regulaciones, en un esfuerzo por prevenir accidentes y mantener el orden en el tránsito vehicular.

Este marco regulatorio busca equilibrar la actividad económica relacionada con el transporte de bienes con la seguridad en las carreteras del país. Las autoridades colombianas continuarán monitoreando el cumplimiento de estas normativas, imponiendo las sanciones correspondientes a quienes incurran en faltas.

Taxi con un centenar de globos recordó a los habitantes de Medellín la película de Disney: Up

Ciudadanos insisten en que habría violado las limitaciones de carga - crédito @DenunciasAntio2 / X

Un taxi en Medellín fue visto transportando cerca de cien globos, en una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Según las imágenes, resultó imposible guardar los globos dentro del vehículo, lo que llamó la atención de quienes presenciaron el peculiar suceso.

Aunque no es claro si alguien los sostenía o estaban amarrados a algún objeto pesado dentro del automóvil, lo sorprendente es que, pese a la velocidad y el viento en dirección contraria, ninguno de los globos se soltó durante el trayecto hacia Itagüí.

Se desconoce si los había comprado o, si por el contrario, transportaba a su dueño original - crédito @DenunciasAntio2 / X

El video no revela si los globos eran del propietario del taxi o si se trataba de un encargo especial, pero logró captar la curiosidad de los antioqueños, quienes no tardaron en hacer comparaciones con la famosa casa de la película Up.

“Up, una aventura por Medellín”, “¿Y el tránsito? Clara infracción por carga desproporcionada”, “Up versión colombiana, claro”, “El taxi up”, “La cantidad de globos es proporcional a la gravedad del error cometido con la esposa”, “Cuando se entere que van para las cataratas del paraíso va a bajar Mr. Fredricksen y Russell”, “Chibchombia siendo ella en su máximo esplendor”, se lee en los comentarios de broma a la publicación de la pieza.