Laura Jaramillo dio nuevas declaraciones acerca de la recuperación de su hermana Angélica Jaramillo: “No ha sido fácil”

Laura y Sofía Jaramillo hablaron del estado de salud de su hermana

La familia de la presentadora y actriz bogotana Angélica Jaramillo decidieron internar en un centro de rehabilitación a la exparticipante del reality Protagonistas de nuestra tele después de que ella misma compartiera su lucha contra las drogas a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Yo, Angélica Jaramillo le voy a confesar, llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz. Es una felicidad momentánea, sí, claro, pero ¿para qué? para intentar calmarme o pensar o no sé qué de temas fuertes que he tenido yo en mi vida (...) Doy este testimonio porque me cansé de decir que estoy bien y no estoy bien. Siempre soñé con ser la mejor mamá, la mejor esposa”, reveló en su momento Angélica.

Seguidores de Angélica Jaramillo están interesados en conocer detalles sobre su proceso de recuperación - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Los usuarios en las redes sociales mostraron apoyo hacía la situación de la presentadora y sus hermanas, Laura y Sofía Jaramillo, quienes también confesaron que sabían de los problemas de la actriz y que estuvieron luchando junto a ella para ayudarla a salir de la adicción; sin embargo, los familiares decidieron buscar ayudar profesional porque “no pudimos ayudar a Angélica, ya que ella no se dejó apoyar” y “tras hacerse público su problema, en lugar de mejorar, la situación empeoró”, indicó Laura Jaramillo.

Desde que se conoció los problemas de adición que la expresentadora del programa Lo sé todo estaba enfrentando, sus seguidores continúan indagando más acerca de su salud. En una reciente dinámica de preguntas y respuestas, una internauta preguntó: ”Hola mi Laura bella, ¿cómo sigue su hermana? ¿Sí se está adaptando al lugar donde se encuentra? Las adoro”, seguidamente la empresaria respondió: “Gracias por preguntar. No ha sido fácil, pero tenemos la fe intacta”.

Asimismo, Sofía Jaramillo realizó la misma dinámica y un usuario cuestionó: “¿Sofi, cómo va tu hermanita? ¿Y cómo se sienten cómo familia con está decisión?”, Sofía también afirmó que ha sido un proceso difícil: “Para todos es doloroso y agotador”.

Laura y Sofía Jaramillo contestaron preguntas sobre Angélica en sus cuentas de Instagram - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Las declaraciones de las hermanas Jaramillo acerca de la salud de Angélica generó mensajes de apoyo en las redes sociales, pero también hubo criticas por la manera que respondieron los cuestionamientos de los internautas.

“Agotador, jum hay que ayudar con amor ,con paciencia Bueno solo Dios nos ve con que amor hacemos las cosas y pues a él si no lo podemos engañar ❤️❤️❤️❤️”, “La manera como responde Dios mío 😢”; “A mi me parece que Angélica ya esta muy llevada por la droga. Que es algo con lo que va a tener que vivir y es muy vulnerable volver a recaer. Una total lastima ojalá y salga de esa”; “agotador” que porquería de familia”; “Que pena la situación de Angélica 🙌”; “Mucha fuerza y fortaleza, Dios las bendiga”; “para que le exponen así😢 déjela quieta déjela que llueve su proceso de la firma más sana posible”; “Ellas ponen las preguntas a propósito, luego dicen que la intimida de su familia”, son algunas de las reacciones en las publicaciones de Laura y Sofía Jaramillo.

La actriz y modelo, que ha llevado una carrera multifacética como empresaria e influencer, después de su participación en la televisión colombiana se dedicó a la creación de contenido digital y a la administración de su propia línea de productos capilares, ‘By Angélica Jaramillo’.

La exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ reveló su difícil situación en sus redes sociales - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

La trayectoria de Jaramillo en el reality del Canal RCN, Protagonistas de Nuestra Tele, la catapultó a la fama en la televisión colombiana; sin embargo, su visa personal no ha estado exenta de problemas. En 2020, la modelo se vio envuelta en un triángulo amoroso cuando su esposo le fue infiel, un hecho que ella misma divulgó en su cuenta de Instagram. En una publicación, Angélica expresó su dolor al enterarse de la traición, acompañando el mensaje con una foto de Jessica Duque, la mujer involucrada.

En declaraciones al programa Lo sé todo, Angélica Jaramillo explicó que la noticia de la infidelidad la tomó por sorpresa y que, aunque intentó manejar la situación de manera privada, su reacción fue rápida y emocional. “Es triste, es doloroso, pero ya estoy tomando las medidas pertinentes”, afirmó en ese momento.