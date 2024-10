Marcela Posada contó que tuvo una experiencia con el diablo en medio de una crisis económica: “No sabía qué íbamos a desayunar al día siguiente”

La actriz habló de la crisis económica que vivió - crédito @marcelaposada10/Instagram

La actriz Marcela Posada es conocida principalmente por su papel como Sandra Patiño, la ‘Largirucha’ o la ‘Jirafa’, en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea.

La actriz manizaleña ha trabajado en diversas producciones de televisión y cine en el país. Su carrera se ha destacado por interpretar personajes carismáticos y en ocasiones excéntricos, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público.

Posada compartió recientemente detalles sobre una difícil etapa económica que enfrentó tras finalizar las grabaciones de la telenovela. Durante una entrevista en el pódcast Sinceramente Cris, presentado por Cristina Estupiñán, la actriz reveló que llegó a un punto en el que ni siquiera sabía qué iba a desayunar al día siguiente.

Durante la conversación en el pódcast, Marcela habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentó y cómo estas experiencias la han moldeado tanto personal como profesionalmente.

“Había situaciones económicas muy complicadas, o sea, las personas nos ven en televisión y ya habíamos pasado Betty, la fea, que era el boom, pero había situaciones donde yo no sabía qué íbamos a desayunar al día siguiente. No sabía, había una crisis económica impresionante y falta de empleo. Era como si fuera invisible para los temas de casting y no pasaba nada. Pasamos momentos muy difíciles, pero no hubo un solo día donde yo dije: no hubo nada qué comer”.

Sin embargo, la manizaleña confió en su fe en Dios: “Siempre tuvimos como seguir y entonces sí fue como tener muy en cuenta eso, que se vivía un día a la vez, pero a pesar, digamos, de mi pelea con Dios, él siempre estaba ahí, porque nunca nos faltó, nunca nos faltó lo más esencial y lo más importante que era estar juntos y querernos tanto y tanto amor (...) pero vivo súper agradecida con Dios porque eso me volvió más fuerte”.

Aunque la actriz tenía claro que podía salir de las dificultades de la mano de su fe, tuvo una experiencia con el diablo en medio de esta grave situación: “Así como existe los buenos deseos de por alguien también existe la envidia (...) yo creo que existe, o sea, la brujería hoy en día es un tema súper fuerte, los pactos con el enemigo es algo que está cada vez más fuerte y lo vemos tristemente en el mundo musical, en la parte actoral y lo vemos también con los temas de poder. Yo en algún momento conté que a mí me hicieron una oferta para hacer un pacto con el enemigo en el momento donde más difícil estaba la situación económica porque él sabe cuándo tentarlo aún y llegó a la puerta de mi casa. Yo no lo busqué”.

Marcela Posada relató la historia que una amiga muy cercana quería presentarle a un amigo de ella, así que muy insistente la llevó a conocerlo: “Yo siempre cargaba mi rosario exorcizado que me había dado un sacerdote y cuando nos fuimos, fue cerca, y él alcanzó a ver que yo tenía el rosario puesto y le entró como una furia y como un desespero y me decía: ‘yo desde que estaba camino a tu casa que estaba con tu amiga sentí una energía rarísima (...) tú te la pasas rezando y rezando dame los resultados de lo que te la pasas rezando porque yo sé que tú estás mal económicamente (...) a ti, te va mal, pero tú te la pasas rezando, mira eso que tienes ahí colgado, ¿te ha dado algo?, ¿cuánto tiempo más vas a seguir rogándole? Tú crees que él te va a dar algo, él no te va a dar nada’”.

La manizaleña decidió defenderse de las palabras del hombre mostrando más de cerca su rosario “como retándolo”, pero el sujeto insistía que había otro ser que la podía ayudar en su situación aunque no mencionaba su nombre: “Del otro siempre hablan mal, pero el otro te da todo lo que tú quieras, todo’”, le dijo el hombre refiriéndose al diablo. Así que la actriz empezó a rezar: “Así como en las películas de miedo mientras yo rezaba a San Miguel Arcángel porque uno en ese momento de pánico, uno no alcanza a decir la oración completa (...) yo veía como si la cabeza se le fuera a girar como 360 grados, como si se le fuera salir algo y yo rezaba: ‘sácame de aquí, sácame de aquí’, hasta que el tipo dijo: ‘ay, no más vámonos’ y yo gracias Dios mío, porque yo estaba ahí como atornillada la silla”.