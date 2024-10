’Guajira’, del ‘Desafío’, tildó de “bobo” a excompañero: cuál es la razón

La participante habló del ambiente negativo que hubo en la edición del ‘reality’ en 2023 - crédito @kellyrios27/Instagram

Kelly Ríos, conocida como Guajira, fue figura destacada en el reality Desafío, de Caracol Televisión. En la edición de 2024, su participación fue crucial para la victoria de su compañero Kevyn, que la eligió como su aliada en la competencia.

Guajira también fue una de las finalistas del Desafío The Box 2023, aunque no logró ganar en esa ocasión. Sin embargo, su regreso en 2024 se robó la atención de los televidentes del programa, ya que su colaboración con Kevyn resultó en un triunfo, gracias a sus habilidades físicas y su estrategia.

Durante su participación en la sección Preguntas a muerte, de Caracol Televisión, la excompetidora compartió sus experiencias y comparó las dos ediciones del reality, reveló que en 2023 no se sintió completamente cómoda con algunos de sus excompañeros, aunque no mencionó nombres específicos.

Sin embargo, insinuó que ciertos exparticipantes, cuya energía describió como “densa”, afectaron su paz interior y mencionó a un exconcursante cuyo nombre comienza con “Bog” y termina en “n”, sugiriendo que su presencia fue perturbadora.

“Hubo gente que con su energía un poquito densa como que terminó restando, a pesar de que uno no tiene por qué estar pendiente de los demás, pero sí restaban (...) Empieza por Bo, Bog... de bobo y termina en n, ese”, expresó la creadora de contenido de 29 años.

La deportista se habría referido a su excompañero Camilo Bogdan, que ya en un pasado había expresado su desacuerdo con su llegada a la final en 2023. Bogdan había pronosticado otros finalistas y utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento cuando Guajira fue seleccionada.

La exdeportista respondió a estas críticas afirmando que el atleta usaba su nombre para generar ingresos y que no le afectaba que lo siguiera haciendo.

“Es un tonto que se la pasa creyendo que por tener visualizaciones o generar dinero a nombre de otra persona, porque es que su nombre por sí mismo no suena, entonces se cree con el derecho de poder juzgar u opinar sobre personas que no conoce y que, entre otras cosas, por lo menos en lo competitivo, somos mejores que él (...) si mi nombre le sirve, que lo siga usando para generar ingresos, claro”, añadió la abogada de profesión.

La experiencia de Guajira en 2024 fue diferente a la de 2023, ya que se sintió más realizada y disfrutó más del proceso. Atribuyó este cambio a su enfoque en el juego y a no preocuparse tanto por las opiniones de los demás, lo que le permitió disfrutar más de la competencia, además expresó que el entorno en 2023 no fue favorable, lo que contribuyó a su incomodidad.

“Me hablo con casi todos, pero tengo más cercanía con Gemma, Mai, Margot, Rape, Kaboo, Iván. Respecto al odio (no sé lo que es sentir eso pero no creo que se sienta bien) y demás que ven sus frustraciones en mí. Para todo eso y más, toca tomar terapia (...) yo hice mi ejercicio de dejar lo malo en el juego y tomar cada cosa para mi crecimiento. Por mi parte no tengo nada contra nadie y, aunque tengo afinidad con muchos, prefiero tomar distancia de algunos por sana paz”, respondió la deportista a la pregunta: “¿Con quién te hablas del Desafío? Veo que la mayoría te odia, pero yo te amo?” de un seguidor en las redes sociales.

Además, recientemente la deportista habló sobre los rumores de su relación con Alejandro Calderón, también conocido como Sensei, con quien compartió en dos versiones del programa en 2023 y 2024. La finalista del reality aclaró que no existe enemistad entre ellos, a pesar de las especulaciones surgidas tras su victoria junto a Kevyn Rua en la competencia.

“Es un ‘man’ re ‘parchado’ con un sentido del humor increíble. Es una persona que habla claro y a mí me gustan las personas que hablan claro, que hablan de frente y dicen lo que piensan, eso hace que tengan una energía increíble”, expresó Ríos en sus redes; sin embargo, admitió no estar segura de si Sensei la considera su amiga: “No sé si él me considera su amiga, pero por mi parte yo sí; ‘parcharía’ las veces que sean necesarias con él. Le décimos ‘manzanillo’”.