Epa Colombia enterneció en redes al mostrar el primer disfraz de Halloween de su hija

Epa Colombia compartió con sus seguidores el disfraz que usará su hija, Daphne Samara, en Halloween - crédito @epa_colombia/Instagram

Durante las últimas semanas Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en las redes sociales, se vio envuelta en los comentarios de los usuarios en redes sociales una vez confirmó su separación con Karol Samantha, su pareja desde 2022 y junto a la cual decidió someterse a un proceso de inseminación artificial para ser madre de Daphne Samara, que nació en abril.

Pese al entusiasmo de la pareja una vez le dieron la bienvenida a la pequeña, las cosas dieron un giro radical en los últimos días de septiembre, cuando se comenzó a especular con un distanciamiento entre ambas. Finalmente, este fue confirmado por la empresaria de keratinas, que acusó a su ahora expareja de distanciarse de ella durante los meses posteriores al nacimiento de Daphne Samara.

Aunque inicialmente se pensó que podía ser una pelea temporal, debido a que posteriormente Karol Samantha acompañó a Epa durante un evento empresarial en Corferias y esta incluso intentó enderezar el rumbo pidiéndole casarse, finalmente ambas confirmaron que la relación no seguiría adelante.

Epa Colombia tiene la custodia compartida de su hija con Karol Samantha - crédito @epa_colombia/Instagram

Debido a que debieron repartirse la custodia de la pequeña, por estos días Epa se encargó de Daphne Samara y se muestra entregada a su labor como madre. A diferencia de lo que sucede con otras celebridades de internet que prefieren mantener su rostro oculto de las redes sociales, Daneidy no tiene reparos en mostrar el rostro de su hija, remarcando que está cumpliendo una aspiración que tenía desde hace tiempo y que disfruta al máximo de su faceta como mamá.

“Hace seis meses me hice mamá, Dios me dio la oportunidad de ser mamá, tal vez de una manera no normal, sino por inseminación artificial, sin pensar en lo que sucedería. Hace seis meses me hice mamá y me han pasado muchas cosas. Tal vez no estaba preparada para todo lo que venía”, comentó al respecto recientemente.

Ahora, mientras la celebración de Halloween, la creadora de contenido reveló que ya escogió el que será el primer disfraz de su hija en esta fecha especial.

En sus historias de Instagram publicó un corto reel en el que dijo, “Amiga, antes de que se duerma mi hija, ya casi está que se duerme porque ha jugado con la mamá y está viendo Mickey Mouse, la vamos a disfrazar de Barbie. Acompáñame a ver esta sesión de Barbie Girl”, indicó.

En las historias posteriores se pudo ver a la pequeña de apenas seis meses de nacida sentada en un parque usando un vestido de color rosado que resaltaba tanto su tono de piel como sus ojos. En la grabación se escuchaba a la mamá no solo elogiándola por lo hermosa que se veía, sino que trataba de llamar su atención para que dirigiera su mirada a la cámara.

“Uy, estoy segura de que Barbie la dio toda (...) Ya tiene sueño”, dijo Epa mientras se despedía de sus seguidores.

Epa Colombia compartió el disfraz que usará su hija en su primer Halloween - crédito @epa_kera100k/Instagram

Epa Colombia se refirió a su separación de Karol Samantha

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la creadora de contenido confirmó que actualmente se encuentra soltera, pese a que en días previos llegó a proponerle matrimonio a su expareja. Sobre los motivos que atribuyó a la ruptura, la empresaria señaló la depresión postparto como uno de los más importantes.

“Por cosas de la vida yo tomé una decisión junto a mi pareja y siempre habrá problemas, siempre uno va a terminar con su pareja y es ahí cuando empieza el problema porque cuando se llevan tu hijo, tú no sabes el dolor tan grande que siente la mamá que gestó (...) La ansiedad, el postparto, los cambios hormonales, porque ha sido muy difícil. Ser mamá es llevar un título de estar todos los días pendiente de tu hija, amarla, cuidarla, respetarla, y sobre todo, amiga, valorarla”, afirmó.