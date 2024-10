Nicolás Arrieta se refirió a la pelea que protagonizó con un vecino en Bogotá: “Fue en defensa propia”

Nicolás Arrieta se pronunció tras viralizarse el video en el que aparece peleando con un vecino en un parque de Bogotá mientras paseaba a su perro - crédito @nicolasarrieta/Instagram

En redes sociales se difundió un video en el que el creador de contenido Nicolás Arrieta protagoniza una pelea con un vecino del sector mientras paseaban a sus perros, aparentemente debido a que el perro del vecino mordió a la celebridad.

En el espacio digital Los Enredados, realizado por el programa La Red de Caracol Televisión, Arrieta se refirió al hecho y se defendió explicando que fue un acto de defensa personal.

“Si tú ves el video en detalle, el vecino me ataca y lo que hice se llama defensa personal”, afirmó. Inicialmente. “El perro me mordió, le digo ‘por favor, agarre a su perro’, el me dice que no”, tras lo cual las tensiones se dispararon debido a que, según comentó Arrieta, el perro del vecino quería morderlo tanto a él como a su propio perro.

Arrieta se refirió a la diferencia de pesos entre ambos, poniéndose en desventaja. “Es un señor más grande que yo, pesa más que yo. Yo peso 60 kilos y el 80, él podría haberme hecho daño”, afirmó, insistiendo en que fue un acto de legítima defensa y que ya hay en marcha un proceso judicial por lo ocurrido, motivo por el cual aseguró que no podía dar mayores detalles por el momento. “Yo actué en defensa propia, y es un proceso que está en Fiscalía. Yo no abusé de mi fuerza y él simplemente se retiró”, indicó.

Nicolás Arrieta protagonizó pelea en la calle con un señor, pero no le siguieron el juego - crédito @ColombiaOscura/X

En desarrollo