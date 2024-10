A la cárcel hombre que habría amenazado de muerte a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

El funcionario denunció que fue víctima de intimidaciones desde el pasado mes de junio de 2024 - crédito Colprensa/Ecopetrol

Luego de que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, denunciara ante las autoridades que es víctima de amenazas de muerte en su contra, las autoridades ubicaron y capturaron al presunto criminal que habría atemorizado al funcionario en su lugar de residencia.

Se trata de Douglas Mauricio Sierra Villanueva, acusado por la Fiscalía de ser el responsable del envío de un paquete con la amenaza contra el directivo de la organización colombiana, en junio de este año, cuando el funcionario celebraba su cumpleaños.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este sujeto fue presentado ante el juzgado 15 penal municipal con función de control de garantías, donde se legalizó la captura, y luego de varias audiencias donde se mostraron las evidencias, y ante la negativa del procesado al imputarle el delito de amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, la jueza dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, negando la petición de que estuviera recluido en su lugar de domicilio por parte de la defensa de Sierra Villanueva.

Durante la audiencia, la delegada de la Fiscalía en este caso mencionó que este sujeto “participó de manera activa y en calidad de autor en los hechos ocurridos el 21 de junio del 2024, un domiciliario deja una encomienda tipo regalo para el apartamento del señor Ricardo Roa presidente de Ecopetrol”.

La jueza lo condenó por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos - crédito Captura de Pantalla Audiencia Juzgado 5

Además, recordó que el paquete fue abierto por el jefe de seguridad de Ricardo Roa. “El jefe de seguridad procede a abrir el paquete tipo regalo, una caja embalada azul que contenía un sufragio de su protegido, el señor Ricardo Roa, una botella de trago con tierra en su interior y dos cartuchos calibre 9 milímetros, así como un listón negro”, explicó la fiscal del caso.

Agregó que, por este tipo de hechos, Douglas Sierra fue quien envió el paquete con las amenazas al presidente de Ecopetrol, al considerar que “el acto que estaba realizando configuración configuraría un delito, pero aun así quiso hacerlo y lesionando con ello el bien jurídico de la autonomía personal y todo ello sin justa causa”, tal como lo mencionó la funcionaria durante la audiencia judicial.

El presidente de Ecopetrol recibió las amenazas de muerte cuando celebraba su cumpleaños con sus familiares - crédito Juan Diego López/EFE

Así amenazaron a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Los hechos ocurrieron en la mañana del 21 de junio de este año, cuando el presidente de Ecopetrol se encontraba en su residencia con familiares y personal de seguridad. De repente, le llegó una caja que tenía su nombre como destinatario.

Al momento de abrir este paquete, Ricardo Roa encontró un panfleto con la siguiente frase: “Doctor Ricardo Roa Barragán, descanse en paz”.

Además del panfleto, también se encontraba un sufragio, dos balas y tierra de cementerio, con las siguientes palabras: “Al compartir los sentimientos de pesar, queremos hacerle (s) llegar con verdadera y sincero dolor. Las demostraciones de estimación y aprecio”, se lee en el texto.

Este fue el panfleto que recibió Ricardo Roa en su residencia - crédito @darcyquinnr/X

Adicionalmente, el panfleto también menciona: “pedimos al señor acoja nuestras súplicas por el alma de … para que lo libre de todas sus culpas y les des parte de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas en unión con el Padre y el Espíritu Santo por todos los siglos. Amén”.

Frente a esta situación, Roa aseguró que su reacción fue indescriptible, ya que ese sufragio llegó a su vivienda, justo el mismo día de su cumpleaños.

“Yo, la verdad, entré en shock, era mi cumpleaños y, desde luego, no me esperaba algo así. Eso fue lo que sucedió. Minutos después medité las cosas y llamé a la Policía y a la Fiscalía; llegaron técnicos e investigadores hasta el apartamento e hicieron el levantamiento de la denuncia. Se me dañó el resto del cumpleaños. De ahí en adelante, qué iba a querer celebrar”, dijo Ricardo Roa en diálogo con revista Semana.

Comunicado de Ecopetrol sobre amenazas hacia Ricardo Roa - crédito Ecopetrol/X

Por su parte, desde Ecopetrol se solicitó la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la vida del ejecutivo y su entorno familiar.

Ricardo Roa, con más de 30 años de trayectoria en el sector energético, asumió la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023. Antes de asumir este cargo, Roa fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.