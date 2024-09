Familia de hombre fallecido en Panamá luego de caer de un tercer piso pide ayuda para repatriar el cuerpo a Barranquilla

El hombre habría caído desde un tercer piso causándole graves afectaciones de salud que días después le acusaron la muerte - crédito redes sociales

Un hombre barranquillero perdió la vida luego de caer al vacío en la madrugada del pasado 2 de septiembre desde el lugar donde residía en la ciudad de Panamá.

La víctima duró aproximadamente veinte días internado en uno de los hospitales de la ciudad luchando por su vida, hasta que hace un par de días perdió su lucha, a pesar de los esfuerzos del cuerpo médico.

Familiares de Juan Carlos Barrios Barreto, de 34 años, como fue identificado, aseguran que es el momento en que desconocen las causas reales de esta tragedia, que en un principio le causaron múltiples fracturas en su cuerpo y posteriormente le arrebataron la vida.

De acuerdo con la versión que Jesús Barrios, hermano menor de Juan, le dio al El Tiempo, el momento del accidente es una incertidumbre.

“No tenemos detalles exactos del accidente, tenemos el relato de las personas que viven ahí, eso es como un conjunto. Dicen que Juan Carlos se cayó de un tercer piso, el dueño del lugar dice que él se resbaló, hay personas que dicen otras versiones, dicen que fue un conflicto. Realmente no tenemos en sí una hipótesis exacta de lo que pasó. La persona que se dio cuenta no la conocemos, tenemos entendido que vivía en el lugar también, informaron a la Policía, esta llegó, y se lo llevaron en una ambulancia al hospital, donde entró sin identificarlo, porque no tenía documentos en ese momento”, dice Jesús.