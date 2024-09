Jhonny Rivera contó anécdota con Alzate y reveló detalles de su nueva canción

Los artistas tenían una reunión para grabar su nueva canción - crédito @observando_andoo/IG

Jhonny Rivera es uno de los exponentes del género popular que mayor interés despierta entre sus seguidores. El nacido en Pereira es activo en sus redes sociales, donde cuenta algunas anécdotas de su carrera artística, así como algunos momentos de su vida personal, teniendo en cuenta la relación que sostiene con la joven artista Jenny López.

Su estilo se caracteriza por letras que reflejan vivencias cotidianas y sentimientos profundos, lo que le ha permitido conectarse de manera auténtica con su público. En concordancia, sus canciones no solo tienen una fuerte acogida en Colombia, también en otros países de habla hispana, consolidándolo como un referente de la música popular en la región.

Recientemente, el intérprete de El Intenso recurrió a sus historias de Instagram para narrar una anécdota que tuvo con Alzate, con el que está preparando una nueva canción. De acuerdo con su relato, debido a los múltiples compromisos que tenía pendientes por cumplir, entre los que se encontraba el cumpleaños de Pipe Bueno, apenas y alcanzaba el tiempo para llegar a Medellín antes de encontrarse con su colega.

“Resulta que Alzate y yo vamos a grabar una canción, él me mandó esa canción, me la mandó y yo me enamoré de ese tema. Entonces, yo estoy superocupado, el único día que tenía para grabar era hoy”, puntualizó inicialmente el artista.

Pero, en medio del afán por cumplir los compromisos, hizo que el artista leyera mal la hora en la que tendría que abordar el vuelo para su encuentro y por poco, pierde la cita para ultimar detalles. A pesar de que no logró abordar la aeronave, no se dio por vencido y decidido a cumplirle la cita a Alzate, emprendió el viaje por tierra, un desplazamiento que implicó un largo recorrido para llegar a tiempo y no defraudar a su compañero.

“Me dejó el vuelo, ¿pueden creerlo? ¿Por qué? Porque leí 6:50 y era 6:05, no Dios mío. ¿Saben qué hice? Yo soy muy responsable, cogí el carro y arranqué, me vine por tierra y aquí estoy entrando a Medellín …”, mientras mencionaba que esperaba que la canción se convirtiera en un éxito, gracias al esfuerzo que estaba haciendo para sorprender a sus seguidores.

En el clip, aseguró que le daba mucha pena quedarle mal a un colega como Alzate con quien desde hace tiempo estaba tratando de organizar los horarios para llevar a cabo la grabación del tema. Otro de los apartes del video muestra al intérprete de Nuestro amor no puede ser dejó ver que ya se encontraba al interior del estudio de grabación y, después de meses de planeación grabaron el tema Besitos por botellas,

“Ya es un hecho mi gente, miren con quien voy a grabar. Esto se dejó venir señores. Yo ya metí la voz. Misión cumplida, ya grabamos, ¿decimos título o todavía no? Se llama ‘Besitos por botellas’, después les contamos”, terminó por decir el artista en la publicación.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que algunos esperan que se estrene pronto el tema con el que pondrán a más de uno a levantar el codo y cantarlo a grito herido. Entre los más destacados están: “Admiración por estos dos señores, tremendo tema que nos van a dar”; “se cumplió, grabaron y esperamos que llegue pronto para poder disfrutar como se debe la canción”, entre otros.