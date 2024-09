Mujer murió en un accidente en motocicleta cuando su vestido se enredó en la cadena del vehículo, en el César

Su familia y amigos la extrañan mientras las autoridades investigan los factores del siniestro - crédito Colprensa

Un trágico accidente cobró la vida de Etilvia María Tapias Daza, una mujer de 31 años, en Chiriguaná (Cesar), en un incidente que ocurrió el pasado lunes 23 de septiembre en la carretera que conecta las poblaciones de Los Cerrejones y La Aurora.

Según los primeros informes, Tapias Daza sufrió un accidente mientras conducía su motocicleta. Su hermana relató a medios locales que el vestido que Etilvia llevaba puesto se enredó en la cadena de la moto, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.

La caída resultante le causó un fuerte golpe en la cabeza al estrellarse contra el pavimento, dejándola inconsciente en medio de la carretera.

Personas que transitaban por la zona acudieron en su ayuda y la trasladaron de urgencia al Hospital Regional San Andrés en Chiriguaná. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, Tapias Daza llegó al centro hospitalario sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si existieron otros factores que pudieron haber influido en la tragedia.

Motociclista murió tras ser atropellado accidentalmente por una camioneta: “Yo no vi nada, yo no vi nada”

Un trágico accidente de tránsito en la autopista Norte de Bogotá dejó como saldo la muerte de un motociclista. El siniestro ocurrió cuando el conductor de la moto intentó esquivar un hueco en la vía, perdió el control y cayó al suelo, siendo arrollado por una camioneta de alta gama.

El accidente se registró en la autopista Norte, a la altura de la calle 116, en sentido norte-sur. Las imágenes del incidente fueron captadas por un usuario que afirmó que el mal estado de la vía fue la causa principal del accidente.

Según la versión preliminar, el motociclista, acompañado por otra persona, intentó cambiar de carril para evitar una grieta en el asfalto, pero ambos cayeron al suelo justo cuando pasaba la camioneta.

El conductor de la camioneta intentó esquivar a los motociclistas, pero no logró evitar el impacto. Otro motociclista que se encontraba cerca del lugar grabó la escena y se detuvo para ayudar a las víctimas. Al llegar, encontró a la conductora de la camioneta visiblemente aturdida por la situación.

“No lo vi. Señor, ellos se fueron para un lado y yo me fui para el lado. Yo no vi nada, yo no vi nada… Señor, yo no vi nada, necesito hacer algo”, expresó la joven conductora en medio de su confusión. El motociclista que grabó el incidente intentó calmarla, diciéndole que no se culpara por lo sucedido, aunque la joven seguía sin comprender completamente lo ocurrido.

El accidente ha generado preocupación entre los usuarios de la autopista Norte, quienes han denunciado en varias ocasiones el mal estado de la vía. Este incidente pone de manifiesto la necesidad urgente de realizar reparaciones y mantenimiento en las carreteras para evitar tragedias similares en el futuro.

Más del 60% de motociclistas exceden velocidad

Bogotá enfrenta una crisis de seguridad vial que afecta principalmente a los motociclistas. Un reciente informe, elaborado por la Secretaría de Movilidad en colaboración con la Universidad Johns Hopkins, revela que el 61% de los motociclistas en la ciudad exceden los límites de velocidad establecidos.

Este comportamiento ha contribuido a que siete de cada diez fatalidades en accidentes de tránsito involucren a una motocicleta.

Durante la presentación del Informe sobre la situación de seguridad vial 2024. Factores de riesgo en seguridad vial, Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, destacó el aumento en la participación de motocicletas en siniestros viales, que este año alcanza el 48%. Además, Díaz señaló que cinco de cada diez muertes en accidentes de tránsito son peatones impactados por una moto.

Las estadísticas del informe muestran que en 2023, el 45% de los fallecidos en accidentes de tránsito fueron motociclistas, seguidos por peatones con un 38% y ciclistas con un 12%. La mayoría de las víctimas mortales pertenecen a los llamados usuarios vulnerables, quienes constituyen el 95% de las muertes en las vías.