Franko Bonilla explicó por qué no logró hacerse amigo de Vicky Berrio en ‘Masterchef Celebrity’: “No la conocía”

Franko Bonilla reveló por qué no se hizo tan amigo de Vicky Berrio, su colega en 'Masterchef Celebrity'

Franko Bonilla aclaró en conversación con Infobae Colombia cómo afectó su participación en Masterchef Celebrity Colombia 2024 que el también comediante Gabriel Murillo saliera tan rápido de la competencia.

Por otro lado, también explicó la razón por la que no tuvo cercanía a su otra colega Vicky Berrío.

“Debo contarle al mundo entero de que a pesar de que nos dedicamos a lo mismo, yo llevo 30 años haciendo esto, mientras que ella es nueva en el stand up”.

Si bien en otras temporadas se ha visto cómo los humoristas se apoyan entre ellos y generan incluso alianzas, para el reciente eliminado del reality de cocina con famosos en principio resultó difícil entablar ‘compinchería’ con la comediante paisa, pues aseguró que no había escuchado de ella antes.

“Sabía que venía recomendada por estos grandes exparticipantes que fueron Frank Martínez, Chicho Arias y Adrián Parada, pero nada más”, afirmó.

La sexta temporada de Masterchef Celebrity causó expectativa con la llegada del par de comediantes Franko Bonilla y Gabriel Murillo, pues tanto la audiencia como la producción se imaginó que al tener a dos mejores amigos y que se ejercían la misma profesión dentro del juego iba a generar muchas situaciones divertidas que al final no se dieron.

Franko Bonilla dio detalles de su relación con Vicky Berrio en 'Masterchef Celebrity', colega con la que el público pensó que iba a entablar camarería

Murillo sorprendió al convertirse en el segundo eliminado, dejando a su colega Bonilla incompleto. “Yo se cosas personales e individuales de Gabriel que no son de un amigo ventilarlas, pero al final quienes lo conocemos sabemos que a él no le gusta este tipo de formatos, no tenemos idea de por qué aceptó firmar el contrato. Él se cansó muy rápido del ambiente por qué no le gustó estar ahí”, comentó.

En cuanto a quedarse sin su aliado en los fogones, Franko sintió que no pudo brillar tanto como si se imaginó que lo iba a hacer con su compinche. “Tal vez no me habría aportado tanto en la cocina, pero si en el juego, en tener alguien en quien confiar con el que crear estrategias para protegernos y avanzar de forma chévere entre los dos”, agregó.

No obstante, con la salida de Murillo, parte del público pensó que entre Franko y la revelación del programa, Vicky Berrio quien conquistó al público con su historia, pero además con su particular forma de hacer chistes, algo que tampoco se dio, pues al final, la comediante paisa se acercó más Caterine Ibargüen, Martina la Peligrosa y Jacques Toukhmanian con quienes estuvo de viaje el fin de semana pasado.

¿Por qué Franko Bonilla no fue amigo de Vicky Berrio en ‘Masterchef Celebrity’?

La falta de complicidad entre los dos comediantes que quedaron en la competencia, llamó la atención de algunos cibernautas que se preguntaron por qué no existió una amistad más fuerte por parte de los colegas.

El chef Jorge Rausch criticó duramente el plato de Franko Bonilla antes de su eliminación

“Quiero ser muy sincero, a muchos de ahí los llegué por primera vez en el programa, los había visto en televisión, pero ella ni siquiera eso. Me pasó lo mismo con Caterine, sabía quién era, pero jamás la había visto. Lo mismo me pasó con Carolina Cuervo que tampoco la conocía, pero ahora si puedo decir que somos amigos. Se que Vicky comiendo en la comedia hace muy poco, debo decir que no la conocía, ni había escuchado de ella, se que viene de Medellín y demás, peor no podíamos vernos compinches porque para mi era tratarla como a alguien a la que veía por primera vez”.

Pese a no haber conectado tanto con su colega y no alcanzar a generar la conexión que tal vez sus seguidores se imaginaron, Franko admire que es una de las más fuerte contrincantes que quedaron en la cocina, así como también espera que ella haga parte del Top 5. “Es una señora cocinera, no creamos vínculos afectivos, pero claro que la veo en la final de la competencia, ojalá esté y se lo propone se lo gana”, agregó Bonilla luego de hacer la acotación que con el pasar de los días si se fueron conociendo y se caen muy bien. “Ahora si podemos decirnos compinches”, añadió.

Vicky Berrio no soportó duras críticas en 'Masterchef Celebrity'

Otro hecho que generó dudas entre su relación, fue el hecho de Vicky tomara distancia y guardara silencio ante el evidente ataque que emprendió la actriz Cony Camelo contra su compañero humorista, mostrando que ellos no existía esa solidaridad de colegas. Sin embargo, Franko enfatizó que fuera de cámaras si se hicieron buenos amigos.