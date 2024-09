Alejandro Riaño reveló de qué se trata su nuevo proyecto, cuándo arranca y más detalles de su vida personal

Alejandro Riaño confesó cómo está su vida sentimental y cuál es el próximo proyecto en el que está trabajando - crédito @AlejandroRia/IG

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram que usan algunos famosos para estar en más contacto con su público, Alejandro Riaño aprovechó para actualizarlos con respecto a varios detalles de su vida personal y laboral.

De acuerdo con las declaraciones que dio el comediante en la tarde del 23 de septiembre, el proyecto en el que viene trabajando desde hace más de un año es un restaurante que tiene que ver con unos vagones de tren y ya está próximo a ser inaugurado.

“Se trata del primer proyecto en movimiento sobre rieles del país. Tenemos tres coches, como se le dicen a los vagones del tren, los cuales tienen una capacidad aproximada de unas 75 personas”, empezó contando Riaño.

En el año 2023 Alejandro Riaño había anunciado que va a estrenar un emprendimiento que, según él, sería algo único no solo en Bogotá, sino en todo el país. En ese momento reveló que se había asociado con el reconocido chef italiano Pasquale Cozzolino con el fin de llevar a la mesa todo tipo de platos de alta calidad, así como una experiencia inolvidable para todos los amantes de la gastronomía internacional.

“Yo tengo un socio que se llama Pasquale, un chef italiano con estrellas Michelín y bueno, llevamos un año y medio en este proceso, pero yo creo que ya”, afirmó el comediante, mientras confirmaba también que el próximo mes de noviembre sería el mes en el que se lance este nuevo proyecto.

“Yo creo que ya a finales de noviembre estaremos por ahí andando, por fin, y se van a poder montar en el tren de 1921 express. Entonces muy pronto les estaré contando”, aseguró Alejandro Riaño.

En esa misma publicación, Riaño aprovechó para darles consejos a sus seguidores sobre emprender, lo que le ha funcionado a él y lo que no. Además, respecto a lo que se requiere para ser una persona independiente en lo profesional.

“Yo vengo haciendo esto desde los 13 años, yo creé mi empresa como a los 20. Hay que entender algo y es que no siempre las cosas van a salir como uno cree cuando se vuelve independiente, y esto no es para todo el mundo. Hay que entender los fracasos, muy importante entender las caídas, las cerradas de puerta; es muy importante entender que no siempre salen las cosas como uno quiere que salgan, aprender a delegar cuando uno se está llenando de trabajo y cuando la empresa va creciendo. Y hay que saber que esto no tiene ni entrada ni salida, uno está 24/7, el equipo sí tiene, los que trabajan para uno, los que hacen parte del sistema laboral, pero uno si a las 10 de la noche le toca responder o a la 1 de la mañana le toca resolver, le toca. Esto no es para todos”, confesó el comediante y empresario.

Seguido a esto, varios fanáticos del Riaño aprovecharon para preguntarle por temas más personales como su relación con Mari Manotas y su estado sentimental actual. A lo que él contestó que se siente muy contento de tener una buena amistad con la mamá de sus hijos y que espera que ella esté muy feliz y cómoda, ya que considera que al ella estar bien, sus tres pequeños también lo estarán. En cuanto a su estado civil, confirmó que actualmente se encuentra soltero.

Finalmente, reveló que tiene personal de seguridad cuidándole su espalda debido a que se ha ganado algunas amenazas y enemigos por los comentarios políticos o sarcásticos que hace en sus redes sociales y con su personaje de ‘Juanpis González’.

“Pues me toca andar con dos personas, mis niñeras. Sí, hay veces que es harto que uno no pueda hablar libremente en este país en algo tan necesario como la política y tener esa libertad de expresión”, puntualizó el comediante.