Agencia de Defensa Jurídica pidió intervenir en demanda que busca anular elección de Luz Adriana Camargo como fiscal General

Camargo fue elegida Fiscal General el 22 de marzo, obteniendo 18 votos a favor en la Corte, en una terna que incluía a Ángela María Buitrago y Amelia Pérez - crédito John Paz/Colprensa

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) decidió intervenir en un proceso clave que actualmente cursa en el Consejo de Estado. Se trata de una demanda, interpuesta por un ciudadano, con la que se busca anular la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal General de la Nación, citando presuntas presiones externas que supuestamente influyeron en la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La controversia gira en torno a una protesta ocurrida el 8 de febrero de 2024 frente al Palacio de Justicia, la cual, según el demandante, habría ejercido una indebida presión sobre los magistrados que eligieron a Camargo para el cargo.

El 23 de octubre, la Andje presentará formalmente sus argumentos de defensa en el Consejo de Estado - crédito Colprensa

Pese a esta situación, la jefe del ente acusador asumió su cargo el 22 de marzo, tras una votación en la que obtuvo 18 votos a favor por parte de los magistrados de la Corte Suprema. Camargo arrasó en la elección frente a las otras dos aspirantes: Ángela María Buitrago y Amelia Pérez, esta última renunciando al proceso de elección horas antes de que se llevara a cabo.

En un documento de cinco páginas dirigido a la magistrada Gloria María Gómez, la Andje argumentó que tiene la facultad de intervenir en el caso, y solicitó que se suspenda el proceso por un plazo de 30 días. Durante este tiempo, la agencia se encargará de preparar sus argumentos de defensa, que se centran en la legitimidad del proceso de elección de Camargo.

El interés de la Andje en el caso

La intervención de la Andje se basa en la necesidad de defender los intereses litigiosos de la Nación, como lo estipula el artículo 6 del Decreto Ley 4085 de 2011 y el artículo 610 del Código General del Proceso. Por ello, argumentó que su participación es necesaria dado que “la fórmula de elección del fiscal está compuesta por una terna presentada por el presidente y la elección por la Corte Suprema de Justicia”, dos actos emitidos por las máximas autoridades del Estado.

En este sentido, el caso tiene una “gran trascendencia jurídica” y es un asunto “muy sensible desde el punto de vista constitucional” por las posibles implicaciones que tendría sobre la organización de la estructura del Estado.

El presidente Gustavo Petro fue señalado por un presunto conflicto de intereses al ternar a las candidatas a fiscal general de la Nación - crédito Juan Cano/Presidencia

El próximo 23 de octubre, la Andje presentará sus argumentos formales ante el Consejo de Estado, siendo esta una de las cuatro demandas que actualmente se encuentran en curso contra la elección de Luz Adriana Camargo.

La respuesta de Luz Adriana Camargo

Luz Adriana Camargo, por su parte, ya había respondido a las acusaciones en su contra. En su defensa, rechazó las afirmaciones de que la protesta frente al Palacio de Justicia hubiera influido en la decisión de la Corte Suprema. Según Camargo, sugerir que los magistrados fueron presionados por los manifestantes es una falta de respeto a su integridad y profesionalismo. “Se reprocha y reprueba enfáticamente los actos de bloqueo violento al edificio del palacio de justicia, y la pretensión de sitiar a los jueces de la República. No obstante, esos hechos antes de menguar o debilitar el carácter de nuestros magistrados, confirmaron su talante, tesón, voluntad inquebrantable del cumplimiento de sus deberes, su valor”, señaló en un escrito dirigido al Consejo de Estado.

. Camargo ha negado las acusaciones, defendiendo la integridad de los magistrados que participaron en su designación - crédito Colprensa

La postura del presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro también se ha visto involucrado en el caso, ya que uno de los argumentos del demandante es que el presidente, al haber ternado a las candidatas para la Fiscalía General de la Nación, podría haber tenido un conflicto de intereses. Esto debido a que algunos de sus familiares han sido investigados por la Fiscalía, lo que, según el demandante, podría haber influido en su decisión.

Sin embargo, el apoderado de Petro rechazó estas afirmaciones, en su momento, citando jurisprudencia del Consejo de Estado que establece que un conflicto de intereses solo puede configurarse en situaciones concretas, no en hipótesis generales. “El conflicto (de intereses) debe configurarse frente a una situación o actuación particular y concreta, pues no es dable predicarla de situaciones hipotéticas generales y abstractas, en donde no es posible identificar los elementos objetivos y subjetivos de las situaciones que entran en conflicto”.