Demandaron a los constructores del Coliseo Live en Bogotá por estafa: propietarios de locales dicen que los engañaron

Inversionistas tomarán acciones legales contra dueños de Coliseo Live - crédito Coliseo Live

En 2015, Bogotá se ilusionó con la promesa de un nuevo centro de entretenimiento: la Arena Bogotá. Este ambicioso proyecto prometía un coliseo para 24.000 personas, un hotel, un centro comercial con 140 locales, un parque de diversiones y hasta un helipuerto.

La inversión proyectada era de cien millones de dólares y se anunció que estaría listo para finales de 2016. Sin embargo, casi nueve años después, la realidad no podría ser más distinta.

El periodista Daniel Coronell, a través de la sección Reporte Coronell en La W, hizo un recorrido por la cronología de este caso en el que a más de un comerciante ya se le llenó la copa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Promesas rotas y cambios de nombre

Hay angustia por falta de terminación de instalaciones en Arena Bogotá - crédito Coliseo Live

El proyecto, inicialmente presentado por Guillermo Rincón, del grupo Ricoradi, fue promocionado de manera exitosa, captando los ahorros de cientos de pequeños inversionistas que confiaron en la promesa de locales comerciales que se beneficiarían del coliseo y sus atracciones.

A lo largo de los años, la Arena Bogotá cambió de nombre en dos ocasiones: primero como Coliseo Live y ahora conocido como Coliseo Medplus, nombre que genera suspicacia por su relación con la empresa de medicina prepagada liderada por Jaime Barrero Fandiño, exsocio de Carlos Gustavo Palacino, figura polémica en la historia de Saludcoop.

Inversionistas defraudados y deterioro de los locales

Coliseo Live es una estructura única en el país, con capacidad para soportar más de 120 toneladas de peso de equipos de sonido y luces. Foto: Coliseo Live.

Los inversionistas, que esperaban recibir locales para rentabilizar su inversión, se enfrentaron a un cambio en el reglamento de propiedad horizontal que les impide beneficiarse del flujo de personas que asisten al coliseo, vendido a la empresa Cárdenas Entertainment Group, de Henry Cárdenas, un conocido empresario del mundo de los conciertos.

Esta compañía se quedó con el control exclusivo de la venta de alimentos, bebidas y productos de mercadeo (merchandising) durante los eventos, dejando a los propietarios de los locales sin posibilidad de vender ni siquiera un sándwich en las filas.

Muchos de estos locales ahora lucen abandonados, deteriorados y, en algunos casos, son utilizados como bodegas para escombros. Aldemar Andrade, uno de los afectados, expresó su frustración: “Nos vendieron la idea de un proyecto único en Latinoamérica y terminamos en un engaño. Nos cobran administración, nos amenazan con cobros coactivos; solo nos queda la frustración”.

El Coliseo Live de Bogotá ya ha albergado presentaciones de Ricardo Arjona, Daddy Yankee, The Killers y Arctic Monkeys - crédito Coliseo Live

Acciones legales contra los desarrolladores

Cansados de incumplimientos, un grupo de pequeños inversionistas ha denunciado a los desarrolladores por estafa agravada, abuso de confianza calificado y falsedad en documento público. Jacques Simhon, abogado de los denunciantes, explicó que desde el inicio del proyecto se sabía que no funcionaría bajo la conceptualización planteada, y denunció una administración desleal que favoreció a grandes empresarios en detrimento de los pequeños inversionistas. “Se usaron recursos de los pequeños inversionistas para terminar el Coliseo Live y explotarlo, beneficiando al gran comprador”, afirmó.

Daddy Yankee en concierto en Bogotá realizado en Coliseo Live - crédito Infobae Colombia.

La abogada de los desarrolladores Pilar Rocha no respondió a las solicitudes de entrevista.

El caso de la Arena Bogotá es un reflejo de cómo un proyecto que prometía transformar el entretenimiento en la capital se ha convertido en un calvario para cientos de familias que depositaron sus esperanzas y ahorros en una promesa que nunca se materializó.

Noticias Caracol habló con algunas de las demandantes. Ivonne Téllez y Tatiana Acosta fueron entrevistadas como afectadas. Aseguran que el Arena Bogotá les ha incumplido con todas las promesas.

“No han terminado las zonas comunes, entonces no se puede alquilar, ni vender, prácticamente están muertos. No han terminado baños, ascensores, no tenemos servicios. Me siento estafada”, señaló Téllez

Por su parte, Tatiana Acosta, dice estar pagando administración y seguir perdiendo dinero, lo que ha llevado sus finanzas a una situación crítica y de incertidumbre, pues los desembolsos se han hecho sin tener retribución.

“No tenemos la red contra incendios ni el montaje que ellos nos prometieron. Nos sentimos muy defraudados y muy tristes de la manera más grande posible”, indicó la mujer.