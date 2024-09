Daniel Quintero denunció presunta persecución de Federico Gutiérrez: “No le tengo miedo”

El exalcalde Daniel Quintero culpó a Federico Gutiérrez de la salida de su familia de Medellín - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde de Medellín (Antioquia) denunció en redes sociales una presunta persecución que estaría sufriendo. Según una publicación que hizo en redes sociales, a los alrededores de su casa había un helicóptero que se mantuvo sobrevolando por la zona durante un tiempo largo. Esto puso en alerta al exfuncionario, que señaló al alcalde actual de la ciudad, Federico Gutiérrez, de ser responsable de la supuesta vigilancia que se está ejerciendo sobre él.

“Ocho vueltas lleva el helicóptero de la Alcaldía de Medellín dándole vueltas a mi casa. No les bastó con hacer salir a mi familia de Medellín y quieren que también me vaya yo. Creen que por haber ganado la Alcaldía pueden hacer lo que se les dé la gana. Descarados”, indicó Quintero en la grabación.

En su cuenta de X publicó otro mensaje dirigido al mandatario local, en el que afirmó no estar asustado y estar dispuesto a quedarse en la capital antioqueña, así continúe la presunta persecución. “Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín, pero no logrará sacarme a mí, así me tire 10 helicópteros encima”, aseveró el exfuncionario.

Su esposa, Diana Osorio, se unió a su pareja, enviando un mensaje a Gutiérrez, en el que lo instó a perseguir a contratistas corruptos de Hidroituango y no al exalcalde, que denunció presuntas irregularidades en el proyecto. “No le tenemos miedo”, afirmó.

Quintero también recibió el respaldo de otros personajes políticos, como el del senador Alex Flórez, que en X indicó que el poder democrático debería ser utilizado con fines éticos, para ayudar a la ciudadanía, incluso, a quienes no son afines a las políticas de la administración. “No es para perseguir opositores, para intimidar y cansar, no es para forzar el exilio del contradictor. La soberbia canalla de Fico dará sus frutos”, aclaró el servidor público.

La denuncia de Quintero por la que estaría siendo perseguido

Pues, en septiembre de 2020 radicó ante la Fiscalía General de la Nación un informe causa-raíz y varias pruebas sobre errores constructivos en Hidroituango. Dicho documento fue contratado por la reaseguradora Mapfre y desarrollado por la firma Advanta Global Services, pero, al parecer, no había salido a la luz para proteger a involucrados en las presuntas irregularidades señaladas en él.

“El documento fue ocultado por interesados en que no se conociera la verdad, no se demandara a contratistas y no se alimentaran procesos en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que se venían adelantando”, sostuvo el exalcalde Quintero, citado por la Alcaldía de Medellín.

El informe evidenciaría anomalías que se presentaron en el proceso de diseño y construcción de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango, lo que habría implicado la pérdida de por lo menos $9.9 billones. Sin embargo, de acuerdo con el exfuncionario, el hecho de que haya permanecido oculto permitió que los contratistas, el constructor, el diseñador y el interventor del megaproyecto se vieran beneficiados.

“Se dijeron muchas mentiras, se dijo que las aseguradoras dijeron que era una causa de fuerza mayor y un caso imprevisible, ¿por qué se decía eso? Para mantener esa tesis de que no era bueno avanzar en procesos legales hacia los contratistas y perder la plata de todos los antioqueños”, precisó.

En X, el alcalde Federico Gutiérrez defendió el proyecto, asegurando que, si no existiera, en todo el país se habría implementado un racionamiento desde hace cuatro meses, en medio del fenómeno de El Niño. Informó, además, que para 2027, la hidroeléctrica estará generando 2.400 MW de energía, lo que equivale al 17% de la totalidad de la energía del todo el territorio nacional.

