Día del Amor y Amistad: así lo puede celebrar con un delicioso vino, una experta recomienda

La celebración del Día de Amor y Amistad es una fecha que para muchos significa compartir momentos especiales con la pareja o con los amigos, y más si se disfruta de un buen vino. Si todavía se encuentra buscando la manera de festejar, o sorprender a esa persona especial, es recomendable un vino procedente de Portugal, que es el país que más consume esta bebida en el mundo.

Se trata de Pinta Negra, que desde 2019 está presente en Colombia. Es fácil de tomar, de compartir y, sobre todo, disfrutar en cualquier ocasión.

“Portugal, con sus muchos tesoros históricos y culturales, nos ofrece Pinta Negra, en sus vinos blancos y tintos, como una opción best value, lo que indica su muy buena relación calidad/precio. Más, si podemos disfrutarlo fácilmente gracias a su screw cap o tapa rosca, que te evita la, a veces difícil, apertura de la botella. O, mejor aún, si vas a compartir con varios amigos, presenta su práctico bag in box, tres litros de vino, lo que es igual a cuatro botellas 750 ml, listos para disfrutar”, indicó Pinta Negra por medio de un comunicado.

La sommelier Catalina Rugeles, en entrevista con Infobae Colombia, aseguró que para hacer una buena comida acompañada de un buen vino hay que “determinar lo que va a acompañar mi comida. Si quiero algo ligero, por ejemplo un pescado, algo que tenga ensalada, o un pollo en salsa blanca o a la parrilla, voy a preferir vinos blancos porque van a armonizar mejor y va a jugar mejor en la boca. El vino no va a tapar la comida, ni la comida va a tapar el vino”.

Por otro lado, la experta indicó que cuando se trata de una comida en la que la protagonista es la carne roja en diferentes presentaciones, va mejor un vino tinto porque se va a tener sabores fuertes, y se necesita una bebida que no quede por debajo de ellos. “Por eso hay un planteamiento natural de que las carnes rojas van con vinos tintos y los pescados con vinos blancos; sin embargo, hay que tener en cuenta que ciertos pescados, como el salmón, me pueden ir bien con un vino tino”, resaltó.

La mujer afirma que, si se va a celebrar este día con una cena ligera en compañía de la pareja, es recomendable beber un vino Pinta Negra blanco, que es ácido y fresco, perfecto para refrescar este momento especial.

Rugeles dijo que, en gran medida, las cenas románticas se hacen con mariscos. Anotó que el vino blanco es perfecto para la ocasión, debido a conjugación de las uvas Arinto, con notas cítricas y frescas.

Por su parte, la compañía aseguró que el vino Pinta Negra blanco “también se acompaña muy bien con carnes como la pechuga, el jamón de pavo, con frutos secos como los pistachos, con frutas variadas en una tabla de quesos, como fresas, melón, y con una confitura de frutos amarillos como una mermelada de uchuva”.

Por otro lado, si se elige el tinto “las uvas Castelão, una clásica portuguesa que viene acompañada de la muy elegante Aragonés (la misma uva Tempranillo de España), serán el complemento ideal para un pícnic con carnes frías de cerdo, jamones curados, quesos ahumados como el gouda, tomates y frutos secos como las almendras”, agregó la compañía.

Es perfecto si lo que se desea es tener un tono dulce, debido a que una tabla de quesos y jamones son ideales para acompañar este momento. Si el plan es entre amigos, el tinto es fundamental para una parrillada inolvidable.