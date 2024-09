Laura Jaramillo reaccionó a declaraciones de ‘La Negra Candela’ sobre su pasado: “Usted a mí no me conoce”

La Negra Candela habría señalado a la empresaria de visitar a un personaje que estaba preso - crédito @laujaramillov/Instagram

La empresaria y creadora de contenido Laura Jaramillo vuelve a estar en el foco de la polémica, en esta oportunidad por unas afirmaciones de la periodista de entretenimiento Graciela Torres, más conocida como “La Negra Candela”. De acuerdo con la comunicadora, la hermana menor de Angélica Jaramillo, exprotagonista de novela, sostuvo un romance con un hombre que pagaba una condena en la cárcel.

De acuerdo con Torres, una de sus compañeras que trabajó en el programa El Lavadero, estaba bastante adolorida porque su novio, “que se encontraba en uno de estos centros de reeducación, se enteró de que la hermana menor de Angélica lo visitaba allí” Estas afirmaciones desataron la ira de la empresaria y se despachó en contra de la comunicadora a través de sus redes sociales.

Inicialmente, Jaramillo expresó en la publicación que no entiende las razones por las que Graciela Torres se refiere a ella en su programa. “No me gusta que estén hablando de mí, no me gusta. Y hay algo es que yo no me quedo callada, gracias a Dios me dio boca y un carácter bien fuerte pa’ decir las cosas como las tengo que decir”, puntualizó la empresaria.

Posteriormente, la hermana menor de la exprotagonista de novela que confesó estar inmersa en el consumo de drogas, hizo un cálculo sobre los tiempos en los que “La Negra Candela” aseguró que Jaramillo visitó al hombre en la prisión. En su relato, Laura enfatiza en que cuando el programa de variedades del Canal RCN fue estrenado, en 2005, ella apenas tenía 11 años y al finalizar en 2020 cuando pasaba por sus 20.

Y agregó: “Hablando en línea de tiempo de mi vida para que usted entienda un poquito las cosas, que a mí no me encajaron, cuando yo tenía 17 años yo me fui a vivir a Alemania con el papá de mis hijos y estuve viviendo allá dos años y medio”. Por otro lado, Jaramillo fue enfática que es casi que imposible que a una menor de edad a los 16 años le permitan ingresar a las cárceles para supuestas visitas conyugales.

Por otro lado, la empresaria aseguró que nunca en su vida ha pisado una cárcel y menos con el propósito que mencionó la comunicadora en su programa digital, por lo que aseguró que: “A los 17 años me fui a Alemania con el papá de mis hijos y volví a Colombia cuando tenía 19. A esa edad me casé con él y a los 20 cuando su programa terminó yo seguía casada con el papá de mis hijos. ¿En qué momento iba yo a visitar a alguien en la cárcel?”.

Finalmente, Laura Jaramillo no dudó en reclamar las afirmaciones de la comunicadora, señalándola de querer “denigrarla” como mujer y hablar, presuntamente, del pasado oscuro de la hermana menor de Angélica Jaramillo. En sus palabras, mencionó que de esa época de la vida de la que habla Graciela Torres fue el haberse ido a vivir con el hombre que amaba a los 17 años, quedar embarazada a los 18 y casarse a los 20 “ese es mi pasado re oscuro, señora por favor”.

Y concluyó: “Usted ya está para que se guarde señora, a usted ya nadie la escucha, guárdese, pensiónese, usted ya está muy vieja para estar hablando de estas cosas”.

Antes de cerrar el tema, Jaramillo aclaró que el programa terminó en 2014, cuando ella tenía 20 años y estaba embarazada de su segundo hijo. Las reacciones en apoyo a Laura Jaramillo no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas dejaron mensajes como: “”Hasta para decir un chisme es necesario ser profesional”; “esa señora es la Yina Calderón de los grandes famosos”; “esa mujer perdió credibilidad hace tiempo”, entre otros.