Jessi Uribe reveló que pensó en retirarse de la música: “Estaba decepcionado”

Jessi Uribe es uno de los artistas del género popular que mayor interés despierta entre sus seguidoras, debido al deseo que despierta en muchas por su singular atractivo. El cantante que sostiene un matrimonio con Paola Jara, es blanco de diferentes comentarios en el escenario debido a la relación con la intérprete de Mala mujer o por aquellas mujeres que lo pellizcan, lo tocan o incluso, le roban besos.

Aunque su carrera despegó gracias a su participación en un reality musical, su ascenso a la fama no fue tarea fácil, pues ha vivido momentos en los que, incluso, pensó en retirarse de la música. Recientemente, el bumangués habló de ese momento en su carrera musical en el que dudó de continuar por ese camino, teniendo en cuenta que no despegaba en cada uno de los proyectos en los que emprendía.

Después de salir del formato musical del Canal Caracol conocido como A otro nivel, estaba bastante motivado para convertirse en uno de los exponentes más importantes del género popular. En ese momento, llegó a pensar que los esfuerzos que realizaba lo llevarían cada vez más a acercarse a ese sueño; sin embargo, fue entre 2016 y 2017 que entró en un mood que lo llevó a dudar de esos esfuerzos que realizaba.

En ese tiempo empezó a sentir que se estaba estancado, esos esfuerzos lo hicieron sentir que no era suficiente para seguir avanzando en su sueño. Por otro lado, la decepción tocó a su puerta y fue el sentirse decepcionado de sí mismo así como se sintió defraudado por la música, por lo que llegó a pasar en dejar la música y dedicarse a cualquier otra labor que no fuera por lo luchó durante mucho tiempo.

“Hace como siete años, creo que fue. Estaba decepcionado, como defraudado del mundo musical, y hacía, y hacía cosas y no pasaba nada. Y ahí decidí como que no quería más”, recordó el cantante en conversación con la emisora Tropicana. Pero esto no fue lo único que recordó el intérprete de Dulce pecado, pues aseguró que uno de los trabajos con el que ganó dinero fue como mariachi.

Sin embargo, existió un periodo de su vida que recuerda con mucho cariño como el que lo llevó a tomar responsabilidades en su vida y saber de dónde provenía el dinero. Jessi Uribe recordó que en su infancia fue zapatero, una labor que ejecutaba en sus tiempos libres: “Mi primer trabajo creo que fue zapatería, desde muy niño. En el barrio era zapatero, pero creo que el recuerdo de mi primer sueldo fue de mariachi”.

La verdad detrás de la famosa frase “Sandrita, yo se lo cuido”

Luego de casi cuatro años de relación y dos de matrimonio, la controversial unión sentimental entre Jessi Uribe y Paola Jara continúa generando tema de conversación por cuenta de su pasado, pues se especuló que la pareja inició su romance cuando el cantante todavía estaba casado con la madre de sus hijos. Sin embargo, el artista oriundo de Bucaramanga, Santander desmintió esa versión: “Existen tres meses de diferencia”.

Según el intérprete, las polémicas imágenes que se filtraron en las que aparece él junto a la cantante paisa no corresponden a la fecha que se dijo: “Nosotros cantamos en marzo y ese besito que nos dimos con Pao ocurrió en junio”, aclaró el intérprete de temas como La culpa y Matemos las ganas, por lo que el tema lo tiene un poco cansado y es cuando decide contar la verdad detrás de todo lo que pasó con su esposa.