Juan Fernando Cristo lanzó pullas contra Efraín Cepeda, presidente del Senado, por críticas a la reforma tributaria: “Sus declaraciones causaron daño”

Sigue la crisis entre las relaciones entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Congreso de la República, luego de que el Ejecutivo presentara la ley de financiamiento o reforma tributaria ante la secretaría del Senado, el pasado martes 10 de septiembre.

Las tensiones comenzaron luego de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, durante su intervención en el Congreso de la Andi, manifestara que cuenta con los votos necesarios para archivar la propuesta económica del Gobierno Petro. Frente a esto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que sus comentarios ahondan la crisis entre las partes.

“Yo respeto mucho al presidente (Efraín Cepeda), pero aquí no se trata de una competencia de los votos, sino que es lo que le conviene al país para la reactivación económica y para recuperar sostenibilidad fiscal”, expresó el jefe de cartera del Interior en declaraciones a los medios de comunicación.

Así mismo, el funcionario del Gobierno agregó que “lo que no se puede es despachar el tema y, sin conocer el texto, simplemente decir que se va a hundir cualquier propuesta o iniciativa. Creo que las declaraciones del presidente del Congreso, o la intervención del presidente del Congreso en la Andi, causó daño a la relación de confianza entre el gobierno nacional y el presidente del Congreso”.

También, recordó que a inicios del mes de septiembre, el congresista conservador sostuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro frente a la reforma tributaria y el presupuesto general de la nación que estará vigente en 2025. “Nosotros tuvimos una muy buena reunión, la semana pasada, dos horas revisando agenda. Pero esperamos reconducir esos caminos de diálogo y buscar acuerdos con el Congreso de la República”.

No obstante, el ministro Cristo espera que en el Congreso se lleve a cabo la discusión de la reforma tributaria, y augura que la iniciativa sea respaldada por la mayoría de parlamentarios.

“El voto del presidente del Senado es un solo voto a la Comisión Tercera, o el de la bancada conservadora son unos votos, cada bancada de cada Senado tiene su propia posición al respecto, y es lo que quisimos hacer el día de ayer, buscar fórmulas de concertación, que es lo que le conviene a la economía y, sobre todo, que es lo que le conviene al país. Hago un llamado, discutamos el tema”, explicó.

Lo que dijo Efraín Cepeda en el Congreso de la Andi

El pasado 6 de septiembre, en medio de su intervención en el congreso empresarial de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que una nueva reforma no resistiría el bolsillo de los colombianos, por lo que enfatizó en que la mayoría de congresistas estarán dispuestos a rechazar la nueva propuesta económica impulsada por el Gobierno Petro.

“¿Cómo así que creen que el Congreso va a aprobar una reforma tributaria que no conoce de 12 billones de pesos, para grabar a quién? Eso ya genera incertidumbre en el sector privado (...) si el Gobierno no saca los 12 billones de pesos antes del martes, vamos a negar el monto completo para que se recomponga el presupuesto. Tenemos los votos”, expresó el presidente del Congreso.

Además, Cepeda respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la red social X, donde señaló que “si se recortan los 12 billones de pesos, viene el recorte que no se hará en el gasto para los pobres”. Al respecto, el congresista respondió que “la solución no es cargar con más impuestos a los ciudadanos ni a las empresas, sino enfocar los esfuerzos en mayor ejecución, menos burocracia, menos gastos improductivos y más eficiencia en la planeación. El Congreso ha aprobado presupuestos que no se han ejecutado, y eso es lo que verdaderamente afecta a los sectores vulnerables”, mencionó.

En ese sentido, el presidente del Senado invitó al Gobierno Petro para que el próximo presupuesto se garantice “más ejecución, menos burocracia, menos gastos improductivos y más eficiencia en la planeación (...) De nada sirve que el Congreso asigne recursos a los ministerios que no llegan a los sectores vulnerables, ese es el peor de los mundos”.

La fecha límite para que el presupuesto general del próximo año sea aprobada por el Congreso es el próximo 15 de septiembre; en caso de que no lo apruebe el legislativo, el presidente Gustavo Petro no descarta que el monto asignado para el próximo año sea por vía decreto.