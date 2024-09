¿Regreso de Linkin Park en peligro? Nueva cantante de la banda fue acusada de apoyar y encubrir a un violador

Emily Armstrong, cantante de Linkin Park quedó en el ojo de la controversia por sus nexos con la ciencologia y su apoyo al actor Danny Masterson, condenado por violación de dos mujeres en 2023 - crédito Linkin Park/Facebook

El anuncio de Linkin Park de su regreso a los escenarios tras siete años de inactividad producto de la muerte de su vocalista Chester Bennington se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales. La banda liderada por Mike Shinoda confirmó un nuevo álbum de estudio, From Zero, su primer sencillo The Emptiness Machine y las primeras fechas del From Zero World Tour, que con seis fechas en distintas ciudades del mundo, tendrá a Bogotá como la única afortunada en América Latina.

Para suplir la baja de Bennington se escogió a Emily Armstrong, exvocalista de Dead Sara. Su incorporación trajo algunas dudas entre los seguidores del grupo, si bien su desempeño fue bien recibido durante el concierto que dieron en una locación secreta y transmitido a través de su canal de YouTube a nivel mundial. No obstante, en las horas posteriores al anuncio las cosas dieron un giro que podría comprometer el regreso de Linkin Park.

Por un lado, se recordó que Armstrong hizo parte de la Cienciología, culto controvertido por el que pasaron figuras como Tom Cruise (uno de sus más fervientes defensores), John Travolta o Lisa Marie Presley. Pero, fue realmente otro punto el que provocó reacciones airadas en la red: su apoyo público al actor Danny Masterson, condenado a cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional cuando pasen 30 años de la condena, por abusar sexualmente de dos mujeres en 2023.

El caso en el que fue condenado el actor, conocido por su papel en la sitcom That 70′s Show, estuvo marcado por los reclamos del ente acusador, que advirtieron que durante dicho proceso el culto intentó interferir en el caso, llegando incluso a acosar a los abogados y detectives encargados de la investigación. Adicionalmente, los abogados de Masterson fueron sancionados por filtrar información confidencial del juicio criminal, incluyendo datos – personales de las víctimas – al equipo legal que representa a la Cienciología en el juicio civil.

Danny Masterson, conocido por protagonizar la comedia 'That 70's Show' fue condenado a 30 años de prisión, tras ser encontrado culpable de violación a dos mujeres a principios de 2023 - crédito Netflix

Horas después del anuncio de que Armstrong sería la nueva cantante de Linkin Park, se pronunció a través de Instagram Cedric Bixler-Zavala, vocalista de At-the Drive In y The Mars Volta y antiguo miembro de la Cienciología. Este recirculó en sus historias instantáneas un comentario que hizo en 2023 en la cuenta de Dead Sara contra Armstrong, en el que la señaló por su respaldo hacia Masterson. “Estoy sorprendido que ninguno de ustedes escribió una carta de parte de Danny Masterson, ya que tu cantante cursi apareció para apoyarlo en la parte preliminar del juicio. ¿Lo recuerdas, Emily?”, escribió en un comentario dirigido a la cuenta de Dead Sara, la banda a la que pertenecía Armstrong entonces.

Cedric Bixler-Zavala, cantante de The Mars Volta y At-the Drive In, recirculó una publicación pasada en la que señalaba a la actual cantante de Linkin Park de contribuir al acoso de abogados y detectives durante el juicio de Masterson, con el apoyo de la Cienciología - crédito @cedric_bixler_zavala/Instagram

En la publicación, Bixler señaló a Armstrong de estar detrás de los actos de intimidación durante el juicio. “¿Recuerdas cuando tus amigos del escuadrón de matones cienciólogos rodearon a una de las víctimas cuando estaba intentando irse en el ascensor? Los sheriffs de la corte tuvieron que acompañarla afuera, lejos de tu culto horrible”, expresó.

Bixler también hizo referencia a su pasado compartido con Armstrong en la Cienciología, mencionando un “proceso de purificación” en el que ambos participaron, además de cuestionar su defensa de Masterson, al que se refirió como “tu amigo violador”.

Las palabras de Bixler desataron una oleada de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su descontento con la elección de Armstrong como vocalista de Linkin Park. Algunos fanáticos incluso afirmaron que es una “pésima elección”, recordando el delicado pasado de Chester Bennington, quien fue víctima de abusos sexuales durante su infancia, aumentando la controversia y las preguntas sobre si Linkin Park tomó la decisión correcta al sumarla como su nueva cantante.

De momento, ni Armstrong ni los miembros de Linkin Park se pronunciaron frente a estos señalamientos.