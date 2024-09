No habrá cobro del peaje Papiros en horas pico, la comunidad espera la eliminación total del recaudo

No habrá cobro del peaje Papiros, pero solo en horas pico - crédito @Alejandrastwood/X

Luego de más de 10 horas de negociaciones, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, aceptó la propuesta de la Gobernación del Atlántico de tomar el control de 12 kilómetros de la vía Barranquilla-Puerto Colombia, esto con el objetivo de eliminar definitivamente el peaje Papiros. La entidad se comprometió a que en un lapso de dos meses estudiará el contrato de concesión para transferirlo al departamento.

Sin embargo, mientras se cumple el plazo, la ANI tomó la decisión de continuar con el cobro del peaje, exceptuando las categorías C1 y C2 en horas pico; es decir, lunes a viernes de 6:30 a. m. a 8:00 a. m., de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., y fines de semana de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Pero esta medida no tiene contentos a los habitantes, ya que, pese a los importantes avances que se han evidenciado luego de año y medio de negociación, afirman estar en desacuerdo con que se continúe haciendo el recaudo en cualquier hora del día. La comunidad se conglomeró en el sitio con colchonetas, comida y agua, con el fin de mantener arriba las talanqueras para que no se cobre el peaje.

Stiven Pérez, miembro del comité No Peaje Papiros, afirmó a Blu Radio que las personas están dispuestas a permanecer los 60 días en el lugar hasta que la ANI expida la resolución que deje en firme la eliminación total del peaje.

La comunidad espera que se realice una eliminación total del peaje - crédito @Isabella_pulgar/X

“Los que no estamos de acuerdo nos hemos organizado para, por turnos, verificar, mantener y asegurar que no se cobre el peaje, porque no estamos de acuerdo. Nuestra propuesta fue que siga paso libre C1 y C2 y cobren de C3 para arriba y pueden cobrar desde C3 tarifa plena, pero no aceptaron y nosotros tampoco estamos de acuerdo. 60 días ellos van a evaluar las propuestas, 60 días vamos a estar notros en el peaje”, aseguró Pérez.

Por otro lado, la Gobernación de Atlántico indicó que ya se conformó un equipo técnico, financiero y jurídico para dar viabilidad a la propuesta y desafectar el contrato de concesión para lograr transferir el tramo de 12 kilómetros al departamento.

“Este es un gran logro para el Atlántico, fruto de un diálogo abierto y la voluntad de garantizarle el bienestar a las familias, estudiantes, trabajadores y habitantes de un departamento que quiere progresar en sana convivencia. Comunidad, gremios, diputados y autoridades hemos demostrado que juntos hacemos posible lo que antes parecía imposible”, resaltó el gobernador Eduardo Verano en su cuenta de X.

Vía entre Barranquilla y Cartagena a la altura del peaje Papiros - crédito Redes Sociales

Y es que el mandatario departamental había anunciado la presentación de una carta de intención para que el presidente de la ANI, Francisco Ospina Ramírez, analizara la propuesta sobre el peaje Papiros. La Gobernación de Atlántico busca con esto una solución a los problemas sociales y de movilidad en el sector, que fueron ocasionados por la reanudación del cobro del peaje desde el pasado lunes 2 de septiembre de 2024.

“Queremos resaltar que somos respetuosos del sistema de concesiones que lidera la Agencia Nacional de Infraestructura, así como de la importancia de los peajes para sostener las vías; sin embargo, es necesario señalar que el peaje Papiros fue construido en el año 1995 hace casi 30 años en un área de expansión entre Barranquilla y Puerto Colombia donde hoy se presenta una creciente dinámica de desarrollo caracterizada por los colegios, 14 universidades, centros hospitalarios, urbanizaciones y comercio que coadyuvan al desarrollo del turismo, convirtiéndose este corredor en un área de conurbación metropolitana que está siendo afectada por traumatismos en la movilidad”, se lee en el documento.