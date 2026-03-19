Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 19 de marzo

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes de luz que llevará a cabo este jueves 19 de marzo a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas: Palmerito y Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas San Vicente, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, San Roque De Picacho, Botuva I y algunos sectores de Puerto López.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y algunos sectores de Popoa Sur.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas Pedregal Abajo, El Palmar, El Moral, Palmarito, Juan Curí, Pedregal Arriba, así como sectores de La Laguna y La Palmita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Llano Hondo, Los Medios y sectores de San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies, Macanal y algunos sectores de Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas San Isidro y Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento Ciénaga del Opón Veredas Las Marias, Campo 32, Ciénaga del Opón, La Legía, Peroles y algunos sectores de Campo 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Dos Bocas, Santo Domingo, La Ye, El Treinta, La Reserva, Caño Doradas, Los Aljibes, Diviso De Los Andes, El Indio, El Trebol, La Cristalina, El 27, Rancho Chile, La Colorada, Cerro Negro, San Luis, Tres Amigos, La Florida, Sinaí, Angostura De Los Andes, Bajo Cascajales, Sabanales, Monterrey, Los Olivos, Caño Lajas y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Rio Blanco, Chontorales y Quebrada Larga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Veredas La Sierra, La Militosa y La India.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimientos Yarima y Albania, Veredas Arrugas, Vizcaína, Yarima, Albania y Llana De Cascajales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Ciénaga Del Opón, Corregimientos El Guamo y Puerto Nuevo, Veredas Aguas Blanca Alta, La Honda, Pulpapel, El Diviso, Caño Limón, Cuatro Bocas, Puerto Argilio, La Esperanza, La Plazuela, Moya Jovina, Marquetalia, El Puente, Las Palmas, Santa Ana, Caño Indio, Danto Bajo, El Reposo, Agua Blanca Alta, San Isidro, El Guamo, Danto Alto, San Pedro, Sambranito, Vizcaína Alta, El Guayabal, Caño Viejo, La Rochela, Atarrayas, Cruz Roja y Vizcaína Baja.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San José, Mirador, Puerto Rico, Quebrada Larga y Caño Bonito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjuntos Residenciales Prados de Miraflores y Villa Marcela II, Urbanizaciones Primavera I, Primavera II, Los Cedros y Edymar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Gallineral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Miradores del Lago sector de las manzanas 3 y 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Chimita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Capellanía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Sectores de las veredas Viami, Puerto Perla y Casacote.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guayabal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Dos Bocas, Santo Domingo, La Ye, El Treinta, La Reserva, Caño Doradas, Los Aljibes, Diviso De Los Andes, El Indio, El Trebol, La Cristalina, El 27, Rancho Chile, La Colorada, Cerro Negro, San Luis, Tres Amigos, La Florida, Sinaí, Angostura De Los Andes, Bajo Cascajales, Sabanales, Monterrey, Los Olivos, Caño Lajas y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento Ciénaga del Opón Veredas Las Marias, Campo 32, Ciénaga del Opón, La Legía, Peroles y algunos sectores de Campo 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Miradores del Lago manzana 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Rio Blanco, Chontorales y Quebrada Larga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Veredas La Sierra, La Militosa y La India.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguara sector Villa Camila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Ciénaga Del Opón, Corregimientos El Guamo y Puerto Nuevo, Veredas Aguas Blanca Alta, La Honda, Pulpapel, El Diviso, Caño Limón, Cuatro Bocas, Puerto Argilio, La Esperanza, La Plazuela, Moya Jovina, Marquetalia, El Puente, Las Palmas, Santa Ana, Caño Indio, Danto Bajo, El Reposo, Agua Blanca Alta, San Isidro, El Guamo, Danto Alto, San Pedro, Sambranito, Vizcaína Alta, El Guayabal, Caño Viejo, La Rochela, Atarrayas, Cruz Roja y Vizcaína Baja.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimientos Yarima y Albania, Veredas Arrugas, Vizcaína, Yarima, Albania y Llana De Cascajales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San José, Mirador, Puerto Rico, Quebrada Larga y Caño Bonito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Loma Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Vueltiada y Campo Hermoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Paz sectores de la carrera 37 con calle 75.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Veredas Chacara, Apure y sectores de Tahona y Labradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Urbanización San Silvestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Mirlas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjuntos Residenciales Prados de Miraflores y Villa Marcela II, Urbanizaciones Primavera I, Primavera II, Los Cedros y Edymar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helechales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Veredas Chacara, Apure, Labradas y sectores de Tahona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Altos de Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vara Santa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Brisas de la Paz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Lomalta y Guayabal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pamplona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas: Palmerito y Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guapotá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Centro y Agua Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Veredas San José y algunos sectores de Retiro Chiquito y 10 de Mayo Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Mompa, Yariguies y Vegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio La Esmeralda sectores de las carreras 7 y 8 con calles 17B, 18 y 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cuatro Bocas, La Colorada, Tenerife, Santo Domingo y Cienaga del Opón.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Llano Hondo, Los Medios y sectores de San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Los Alpes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Quinal Bajo y El Hojarasco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Urbanización Lagos sectores de las carreras 12E,13,14,15 y 16 y calles 7,8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento Los Laureles y las veredas Cuatro Bocas y Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Napoles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual y San Ignacio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Veredas Hatico y sectores de San Antonio y Guamal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Jarantiva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opon, Pitalito y Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hoya de Monas y Resumidero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda San Lorenzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector El Higuerón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas Pedregal Abajo, El Palmar, El Moral, Palmarito, Juan Curí, Pedregal Arriba, así como sectores de La Laguna y La Palmita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Pedregal Abajo y Juan Curí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Los Alpes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llaneros y Taladro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Veredas Yariguies, Macanal y algunos sectores de Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Brisas del Oriente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Concepción.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tuli.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sectores Vega de San Roque, La Diva, Villa Valentina, Nueva Colombia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro de Incora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas San Isidro y Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Chocoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Isidro, Chocoa y Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 8,8A,8B,9,9A y 9B con carreras 6,7 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Veredas Sabaneta y algunos sectores de Pueblo Viejo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas San Vicente, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, San Roque De Picacho, Botuva I y algunos sectores de Puerto López.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Altamira, Helida, Gaital, Abisinia, Tebaida, Peña Tambor, Palo Blanco, Llanadas, Zarandas y sectores de Monte Oscuro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Veredas El Casiquito y algunos sectores de Popoa, Tres Esquinas Los Patios, Helechal y Mesa y Botuva I.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y algunos sectores de Popoa Sur.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.