El sorpresivo último deseo de Daniel Sancho antes de ser trasladado de prisión

La condena contra Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta sigue generando reacciones, principalmente en España, en donde es referenciado por la fama que tienen sus padres, el actor Rodolfo Sancho y la empresaria Silvia Bronchalo.

Fuera de esto, también se han generado debates y polémicas por las posturas que han expresado panelistas de programas matutinos, uno de ellos fue Y ahora Sonsoles, en el que una presentadora afirmó que la decisión del tribunal tailandés era injusta porque el cuerpo del colombiano no se había encontrado por completo.

“Me he quedado bastante fría, yo no esperaba esta condena, cadena perpetua, me esperaba que se iba a quedar en un homicidio doloso o en un homicidio imprudente, porque entiendo que no se dan las circunstancias para una condena de este calado, no olvidemos que le estamos privando a una persona de libertad durante toda su vida en un caso en el que las pruebas en algunos casos son débiles”, fueron las palabras de la panelista que generaron debate en redes sociales.

Otro aspecto que ha sido criticado es que a pesar de que la defensa de Sancho anunció que apelaran la decisión, en Tailandia ordenaron el traslado del europeo desde Koh Samui —en donde estuvo recluido más de un año— hasta Surat Thani, prisión que es enfocada principalmente para personas que estén cumpliendo más de 15 años de castigo o hasta reclusos que estén esperando la pena de muerte.

Sin embargo, un aspecto inédito fue revelado por la prensa española, que informó que antes de que se llevara a cabo el traslado, Sancho pidió un último deseo a sus padres.

Daniel Sancho no está feliz con la situación que viven sus padres

Los padres de Daniel Sancho tienen diferencias marcadas - crédito Europa Press

Antes de que Daniel Sancho fuera arrestado en Tailandia, se tenía conocimiento de la nula relación que existía entre sus padres, pero luego del proceso judicial esto no solo ha empeorado, sino que ha llegado a término legales; cabe recordar que Silvia Bronchalo denunció a Rodolfo Sancho por violencia intrafamiliar, pero meses más tarde la investigación fue archivada.

En la previa de la lectura del fallo, Silvia se negó a declarar públicamente, pero sí tuvo una conversación con periodistas en la que se fue lanza en ristre contra su exesposo, que durante el proceso vendió una entrevista a HBO por más de 150.000 euros que será utilizada para un documental del que ya se estrenaron dos episodios.

“Silvia no está de acuerdo con que haya gente que se haya lucrado concediendo entrevistas sobre este tema”, destacó el periodista de En boca de todos en ese momento.

Antes de volver a ser recluido, Daniel Sancho tuvo una conversación con sus padres y les pidió que traten de arreglar sus problemas y con esto que sus diferencias no sigan siendo noticia en España, durante el diálogo, el confeso asesino le pidió que “intentaran mantener una relación de respeto y cordialidad”.

Además, el español le solicitó a su padre ajustar su agenda para que pudiera visitarlo en la prisión, confirmar que su estado fuera el más favorable y tener conversaciones con alguien allegado, recordando que en la nueva prisión la gran parte de presos son oriundos de Tailandia y la comunicación es nula.

La nueva prisión en la que estará Sancho

Daniel Sancho fue trasladado a un módulo de alta seguridad del penal después de la cuarentena

La inspección de su nuevo centro de reclusión es un aspecto que también ha sido mencionado en España, puesto que un experto afirmó en Telecinco que la prisión de Surat Thani tiene “un índice alto de mortalidad por enfermedades, infecciones”.

Otro punto negativo en comparación con la cárcel de Koh Samui es que en la nueva prisión cohabitan hasta 20 presos por celda, lo que hace que algunos de los reclusos deban dormir en el suelo; además, se ha informado que su censo supera los 5.000 reclusos, casi el doble de su capacidad y que la comida se basa en puñados de arroz hervido con caldo.