Sara Uribe reveló un requisito indispensable para volver a enamorarse: la música sería clave

Desde su aparición en Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, Sara Uribe destacó por su belleza y carisma en la televisión colombiana, siendo una de las dos ganadoras de la competencia junto con Jhoan Álvarez. A partir de entonces su carrera en medios despegó hasta convertirse en presentadora, modelo y empresaria, además de una figura de amplio seguimiento en las redes sociales.

Dentro de las relaciones que se le conocen a la antioqueña destacan la que mantuvo con el cantante Daniel Calderón de Los Gigantes del Vallenato, entre 2009 y 2014, y una más controvertida con el futbolista Fredy Guarín, entre 2018 y 2020, puesto que durante un tiempo se le acusó de ser la responsable de que el volante, con pasado en la selección Colombia, terminara con su anterior pareja, Andreina Fiallo, algo que Uribe negó.

Con Guarín tuvo a su hijo Jacobo, pero poco después la pareja anunció su separación y la paisa, que por esos días vivía en Brasil debido a que Guarín jugaba para el Vasco da Gama, regresó a Medellín junto a su hijo. Tras esta separación, Sara reveló que tuvo un noviazgo de un año con otro hombre que mantuvo oculto de las redes sociales, y luego, hasta el día de hoy está soltera.

Sara se mantiene activa en redes sociales, impulsando sus emprendimientos y generando contenido diariamente, sea ella la protagonista o su hijo Jacobo. Pero no faltan las preguntas de sus seguidores sobre cuándo volverá a involucrarse sentimentalmente, o qué hace falta para conquistar su corazón.

En su cuenta de Instagram, la paisa afirmó que entre esas claves se encuentra la música, afirmando que con el ejemplo de artistas del género urbano como Miguel Bueno que conquistan a través de sus canciones, no aceptará menos que una dedicatoria musical personalizada.

“Ahora está de moda conquistar a la mujer que quieren y tienen con canciones. Después de Kapo, de Miguel Bueno, de Juan Duque y de toda esta camada de artistas que enamoran con canciones. A mí que no me vaya a salir otro ahí queriéndome enamorar sin una canción o pague su artista y me lo trae hasta la puerta de su casa porque yo no me vuelvo a enamorar si usted no me dedica una canción”, expresó en el video.

Además, la modelo hizo una advertencia a quienes deseen conquistarla, incluidos cantantes. “De ilusiones no voy a volver a vivir, no señora, de canciones de pronto, ya usted mirará. Y si usted es artista, pues también, hágame una canción”, sentenció.

Meses atrás la empresaria se refirió al tema durante otra actividad en redes sociales. En esa ocasión se trató de un cuestionario en el que le daban a elegir entre dos opciones, que inició con preguntas ligeras y poco a poco llegó a otras más profundas. Cuando le preguntaron cuál era ese aspecto que hacía que se “derritiera” por un hombre, Sara respondió que había un rasgo en la personalidad que le encantaba.

“Que sea como apropiado, que la cojan a uno como con ganas, se apoderen y se adueñen de uno y lo cojan de la mano: ‘y vamos es para adelante, mamacita, linda mía, divina’. Que me empodere y que yo lo empodere, y mijo, vea, conquistamos el mundo entero. Ahí sí me voy pa’ China otra vez”, afirmó, haciendo referencia a su etapa en el país asiático, acompañando a Guarín cuando todavía eran pareja.

En cuanto al tema físico, Uribe eligió entre los hombres “negros o rubios”. “No, no, no, no, negro. Bueno, pero es que este también es rubio. Ah, eso es una combinación…”, expresó dudosa. Al final concluyó, entre risas “si usted es rubio, ojalá sea como un negro”.